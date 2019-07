2. Juli 2019, 22:07 Uhr Umfrage bei Firmen Die IHK will es wissen

Ist der Wirtschaftsstandort Landkreis Ebersberg Top oder Flop? Dieser Frage geht man derzeit bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern nach, dazu verschickt die Organisation einen Fragebogen an 2000 stichprobenartig ausgewählte Firmen im Landkreis Ebersberg. "Auch wenn Oberbayern zu den weltweit erfolgreichsten Wirtschaftsregionen gehört, müssen die Standortfaktoren im Interesse der Unternehmen regelmäßig geprüft und wenn nötig nachjustiert werden", sagt Sonja Ziegltrum-Teubner, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Ebersberg. Sie bittet die Unternehmen daher um rege Beteiligung. Die Ergebnisse der Umfrage sollen im Oktober veröffentlicht werden. Unternehmen, die noch teilnehmen möchten, aber keinen Fragebogen bekommen haben, können sich an Rebecca Wippersteg, Referentin für Standortberatung, Statistik und Raumplanung bei der IHK für München und Oberbayern wenden, telefonisch unter (089) 5116 1117 oder per E-Mail an wippersteg@muenchen.ihk.de.