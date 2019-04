1. April 2019, 21:52 Uhr Umfassendes Rahmenprogramm Offene Türen in der Kreisklinik

Am 6. April wird das vorläufige Ende der Bauarbeiten gefeiert

Im April wird in der Kreisklinik Ebersberg das modernisierte Stationsgebäude an der Münchner Straße fertiggestellt und in Nutzung genommen. Dieser Bauabschnitt ist die abschließende von insgesamt neun baulichen Entwicklungsetappen, welche 1992 begonnen haben und in denen die Klinik baulich wie medizinisch enorm gewachsen ist. Aus diesem Anlass öffnet die Kreisklinik Ebersberg am 6. April in der Zeit von 11 bis 15 Uhr ihre Türen für die Bevölkerung und lädt zum gemeinsamen Feiern ein.

Bei diesem Tag der offenen Tür besteht die einmalige Möglichkeit, die neuen modernen Räumlichkeiten zu besichtigen und darüber hinaus Bereiche der Klinik, die ansonsten ausschließlich dem klinischen Betrieb zugänglich sind, wie die Anästhesie und den OP, das Herzkatheterlabor mit der Azurion-Angiografieanlage, das Labor und die Geburtshilfe. Spannend werden auch die chirurgischen Demonstrationen am Pelvitrainer, wo man endoskopisch operieren üben kann und beim Live-Workshop der Plastischen Chirurgie, wenn die Ärzte vorführen, wie sie feinste Nerven und Gefäße zusammennähen.

Im Programm für die ganze Familie sind unter dem Motto "Was ein Rettungswagen alles braucht" auch Rettungssanitäter des BRK dabei. Es gibt ein Vortragsprogramm im Speisesaal und die Klinik stellt die neue Akutgeriatrie, die im Sommer eröffnet werden soll, und ihren Leiter, Wolfgang A. Lenhardt vor. Nicht zuletzt wird es auch Gelegenheit zu einem Kennenlern-Gespräch mit Helen Budiman, der neuen Chefärztin in der Gynäkologie und Geburtshilfe, geben.

Dafür, dass die Bewegung nicht zu kurz kommt, sorgen unter anderem Übungsleiter des Reha Sport Vereins Grafing, Physiotherapeuten der Klinik und Anita Gessulat, die Yoga-Schnupper-Einheiten für Schwangere, Mütter und ihre Partner anbietet. Wer beim Yoga mitmachen möchte, sollte sich an diesem Tag bequem kleiden, so der Hinweis der Klinik. Der Eintritt ist frei und auch das Parken ist während der Veranstaltungszeit kostenlos.