8. Oktober 2018, 21:58 Uhr Umfassendes Programm Allianz im Zeichen der Toleranz

Organisationen aus dem Landkreis bieten in den nächsten Wochen Vorträge, Workshops, Diskussionsrunden und mehr

Über die Namensfindung haben die neun Partner der Aktionswochen für Toleranz, die am 10. Oktober mit einem Vortrag des Politik- und Kulturwissenschaftlers David Ranan in der Stadtbücherei Grafing beginnen, lange diskutiert, "denn unter Toleranz versteht jeder etwas anderes". Für die einen habe Toleranz eher mit erdulden oder ertragen zu tun, andere verstehen darunter, Respekt, die Meinung und Haltung eines Gegenübers zu respektieren, und wieder andere setzen Toleranz mit Akzeptanz gleich. Aber in einem sind sich die Mitstreiter beim Pressegespräch sehr einig: "Toleranz ist der Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält, aber dennoch gilt: Null Toleranz gegenüber allem, was mit Menschenfeindlichkeit, Menschenverachtung, Ausgrenzung und Rassismus zu tun hat."

Und dass man sich für die Aktionswochen partnerschaftlich zusammengeschlossen habe, so die Veranstalter, zeige deutlich, dass "das Thema uns allen auf den Nägeln brennt". Es ist eine wirklich starke Allianz, die sich auf Initiative des Kreisbildungswerks in dem Bestreben zusammengeschlossen hat, sich für Toleranz, Respekt und Gewaltlosigkeit einzusetzen: Die Gemeinschaft verbindet das Caritaszentrum Ebersberg, den Einrichtungsverbund Steinhöring mit dem Katholischen Kreisbildungswerk, der VHS Grafing, Ebersberg, Markt Schwaben, Kirchseeon, der Volkshochschule Vaterstetten mit dem Aktionsbündnis "Bunt statt Braun", dem Kreisjugendring, dem katholischen Pfarrverband Anzing-Forstinning und der evangelischen Kirchengemeinde Kirchseeon. Eine Voraussetzung dafür, Toleranz zu leben, setze Kommunikation und die Fähigkeit und die Bereitschaft, miteinander ins Gespräch zu kommen voraus, so die Veranstalter. Darin sehen die Partner auch ihr Ziel. "Wir glauben nicht, dass wir eine extremistische und rassistische Haltung ändern können, aber wir wollen mit den Toleranz-Wochen Denkanstöße geben." Die Reichspogromnacht vor 80 Jahren ist für die Veranstalter der wichtige historische Aufhänger, aber die Geschehnisse und Ereignisse der vergangenen Monate zeige, so die Partner, dass "das Thema Extremismus, insbesondere der Rechtsextremismus, hoch aktuell ist". Eine Kultur der Intoleranz und der Gewaltbereitschaft habe sich in der Gesellschaft breit gemacht, davor dürfe man die Augen nicht verschließen, "darauf müssen wir reagieren".

Um möglichst viele Menschen jeden Alters im Landkreis zu erreichen, bieten die Kooperationspartner im Rahmen der Wochen der Toleranz sehr verschiedenartige Veranstaltungen an. Sie reichen von Vorträgen und Diskussionsrunden mit namhaften Wissenschaftlern, Historikern und Extremismusforschern, Ausstellungen, Exkursionen, Gesprächs- und Filmabenden über Workshops und Fachtagen bis hin zu einem interkonfessionellen Friedensgebet, dem Besuch einer Moschee und einem afrikanischen Kultur- und Begegnungstag, dem"African Day", im Alten Speicher. Die Aktionswochen enden am 24. November im Einrichtungsverbund Steinhöring mit einem Rundgang, geführt durch die Historikerin Anna Bräsel, auf dem ehemaligen Gelände der nationalsozialistischen Lebensborn- Einrichtung. Alle Veranstaltungen sind dank finanzieller Unterstützung durch das Landratsamt Ebersberg, einer Förderung durch das Bundesprogramm "Demokratie leben" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, einer Förderung durch die Katholische Erwachsenenbildung Bayern und der Friedrich Ebert Stiftung kostenlos. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen finden sich auf den Homepages der Kooperationspartner und in den Aktionsflyern, die in allen Einrichtungen, Büchereien, Kirchen und Rathäusern ausliegen.

Woche der Toleranz: Start am Mittwoch, 10. Oktober, 20 Uhr, in der Stadtbücherei Grafing mit dem Vortrag "Muslimischer Antisemitismus - Eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland? Referent ist David Ranan, deutsch-israelischer Politik-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaftler und Autor. Das vollständige Programm ist im Internet unter anderem auf www.kbw-ebersberg.de zu finden.