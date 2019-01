17. Januar 2019, 21:57 Uhr Umfangreiches Angebot Ein Forum für Demokratie

Die VHS Grafing legt in ihrem neuen Programm den Themenschwerpunkt auf die Europawahl und die Frage, wie es mit dem Staatenverbund weitergeht. Dieses soll vor allem im Dialog erörtert werden

Von Andreas Junkmann , Grafing

Deutschland und Dänemark sind vertreten, genauso wie Frankreich und Spanien. Ja sogar Großbritannien hat noch einen Platz bekommen. Was das Schwerpunktthema im kommenden Semester der Volkshochschule (VHS) Grafing ist, war anhand der kleinen Papierfähnchen auf den Butterbrezen leicht zu erkennen, die die Mitarbeiter zur offiziellen Präsentation des neuen Programmheftes serviert haben. Unter dem Titel "(M)ein Europa - Wir haben die Wahl!" soll der Fokus anlässlich der Europawahlen im kommenden Mai vor allem auf Politik und Geschichte des Staatenverbunds liegen. Aber natürlich finden sich im neuen Programm, das von diesem Samstag an an alle Haushalte im Grafinger VHS-Verbreitungsgebiet verteilt wird, auch beliebte Kurse der vergangenen Jahre und einige neue Angebote aus den verschiedenen Fachbereichen.

"Die Europawahl ist letztenendlich eine Abstimmung für oder gegen die Demokratie." Auch wenn Grafings VHS-Leiterin Martina Eglauer selbst zugibt, dass das womöglich recht drastische Worte sind, sei die Wahl eben ein Thema, das auch die Volkshochschule bewege. "Wir wollen mit unserem Angebot der Demokratie ein Forum bieten", so Eglauer, weshalb man sich für das Frühjahrs- und Sommerprogramm auf diesen Schwerpunkt festgelegt habe. Neben informativen Angeboten, wie etwa Vorträgen über Rechtspopulismus, Finanzkrise oder Brexit, soll Europa vor allem im Dialog ergründet werden. "Wir wollen die Menschen aktivieren, sich konkret mit dem Thema auseinanderzusetzen", sagt Eglauer. Eine Möglichkeit dafür bietet etwa ein "Dialog der Generationen" am 16. März, oder auch der Kreativwettbewerb "Mein Europa". Hierzu können Bilder, Fotos und Videos zum Thema Europa eingereicht werden, die von einer Jury bewertet und schließlich auch ausgezeichnet werden. Auch eine Ausstellung mit allen Beiträgen ist geplant. Der Auftakt zum Themenschwerpunkt wird am 21. Februar im Ebersberger Alten Kino ein Bildervortrag von André Schumacher sein, bei dem er die Zuschauer mit auf eine Reise quer durch den Kontinent nimmt.

Auch im normalen Programm hat das Grafinger VHS-Team wieder einige Höhepunkte in den sechs Fachbereichen zusammengetragen. Für Kinder etwa wird Mitte März ein drei Semester andauerndes Projekt starten, bei dem die Kleinen einen Stadtplan von Grafing entwickeln sollen. "Die Kinder können sagen, was ihnen an der Stadt gefällt und die wichtigsten Orte in einer Karte eintragen", erklärt Nadine Mafke, die bei der VHS für den Jugendbereich zuständig ist.

Neue Angebote wird es auch in Gesellschaft und Kultur geben, unter anderem können Interessierte von diesem Semester an lernen, wie man eine Ukulele spielt. Ganz wichtig sind Martina Eglauer zufolge weiterhin die Sprachangebote. "Gerade der Deutschbereich ist in den vergangenen Jahren stark angewachsen", sagt die VHS-Leiterin. In diesem Semester wird es deshalb im März auch einen weiterführenden Berufssprachkurs geben. Wer die Sprache und die Kultur eines Landes dagegen einfach nur kennenlernen will, kann sich zu einem der Einstiegskurse anmelden. Neuerungen gibt es auch im Bereich Gesundheit. Hier bietet die VHS unter anderem einen Kochkurs, bei dem italienische und vegane Küche verknüpft werden. Das "Flexible Training" mit Zehnerkarte ist wegen der großen Nachfrage erneut im Programm.

Wer kurz entschlossen ist oder in das Angebot der VHS hineinschnuppern möchte, hat auch in diesem Semester wieder die Möglichkeit, für einmalig 18 Euro die Vortragskarte zu erwerben. Damit können ausgewählte Vorträge ohne Anmeldung besucht werden, außerdem ist die Karte beliebig übertragbar. Insgesamt bietet die VHS im Frühjahr und Sommer 940 Kurse und Veranstaltungen an. Man müsse das Programm stets an die sich verändernde Welt anpassen, so Eglauer. "Das ist auch unser Auftrag. Wir haben schließlich den Anspruch, für alle da zu sein."