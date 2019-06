3. Juni 2019, 22:04 Uhr Umfangreiche Recherche Eine Frage der Perspektive

Seit März arbeiten junge Grafinger an einem Kinderstadtplan. Mitte 2020 soll er veröffentlicht werden

Von Stella Vogl, Grafing

Wer sich auskennen will in einer Stadt, muss sich nicht vom Internetempfang abhängig machen, um Google Maps aufzurufen. Stattdessen kann auch ganz altmodisch eine Karte aufgeschlagen werden. Doch was in Grafing bisher fehlt, ist ein Stadtplan für eine besonders neugierige Generation, und dem will der VHS-Kurs "Kinderstadtplan Grafing" entgegensteuern: Seit Anfang März wird an einer Karte für Grafing getüftelt, und zwar von denjenigen, die es am besten wissen.

Die zehnjährige Lea arbeitet mit fünf weiteren Kindern daran, Grafings Straßen und Freizeitmöglichkeiten neu zu entdecken. Dafür begibt sich die sechsköpfige Gruppe unter der Leitung von Martina Yacoub und der ehemaligen Grundschullehrerin Margit Schuster-Maier gelegentlich auf Entdeckungstour. In Heften dokumentieren die Kursteilnehmer ihre Eindrücke mithilfe von Zeichnungen und kurzen Einträgen. Die Ausflüge reichen von dem Bajuwaren-Friedhof über den Melak-Weiher bis hin zur Kapelle am Goldberg.

Das alles dient der Recherche zu dem Plan, der als Vorlage groß über mehrere Tische ausgebreitet ist. Auf der übergeworfenen transparenten Plastikfolie sind bunte Post-its verteilt. Kursteilnehmer Robert erklärt ausführlich, was hier eigentlich vermerkt wurde. Spielstraßen werden durch kleine Punkte markiert, durch 30er-Zonen führt eine durchgezogene und gepunktete Linie. Auf der Karte weisen einzelne blau ausgefüllte Kreise Spielplätze aus, wobei zwischen den Spielplätzen für die ganz kleinen und für die schon etwas älteren Kinder unterschieden wird. Doch auch gefährliche Stellen sind gekennzeichnet. So klebt an der Kreuzung zwischen der Leonhardstraße, Kapellenstraße und Thomas-Mayr-Straße ein roter Punkt. Dort "fahren die Autos sehr schnell", erklärt Robert und zudem sehe man beim Abbiegen nicht viel. Auch allgemein fällt den Kindern, wie sie erzählen, immer wieder auf, dass Tempolimits insbesondere in den 30er-Zonen weitgehend unbeachtet bleiben.

Abgesehen von den Gefahrenstellen, die einen besonders aufmerksamen Blick auf den Straßenverkehr erfordern, gibt es auch Hinweise auf die Ecken in Grafing, die bei jungen Leuten besonders beliebt sind. Ein buntes Eis markiert die Aussicht auf eine kühle Pause zwischendurch, und auf bunten Zetteln sind allerlei Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten in und um Grafing festgehalten. Die Legende haben sich die Kinder dabei selbst ausgedacht, so steht beispielsweise eine Bank für eine Sitzgelegenheit und blaue Papierstreifen kennzeichnen Gewässer.

Doch der kartografische Horizont soll über Grafing hinausgehen: "Wir sehen nicht nur Grafing als Stadt, sondern auch die Umgebung", sagt Leiterin Martina Yacoub. So ist ein Geheimtipp der "noch deutlich sichtbare Wall" einer Burg oberhalb der Spiegelweiher. Bei den Kindern ist der Hort am Wieshamer Bach ein beliebter Ort. Der zehnjährige Robert allerdings will sich nicht auf einen Lieblingsplatz festlegen, er fühlt sich dort am wohlsten, "wo es viele Vögel gibt". Während der Plan Stück für Stück mit Symbolen erweitert wird, äußern die Kinder auch Wünsche für die Zukunft. "Ganz wichtig für uns sind öffentliche Toiletten", verrät Kilian. Dann müsse man keine Spielpause einlegen, um nach Hause zu laufen. Dazu kommen mehr "öffentliche Schaukeln und öffentliche Tischtennisplatten", wie Lea sich wünscht. Schaukeln gebe es zwar reichlich, aber die meisten seien für Kleinkinder gedacht. Auch Simon kritisiert diese Schwerpunktsetzung: "Es gibt nicht so viele Sachen für Große." Bis der Stadtplan druckreif ist, benötige es um die 16 Treffen, denn man befinde sich "noch mitten in der Arbeit", erklärt Margit Schuster-Maier. Man erhofft sich, dass Mitte 2020 der Plan für Kinder und Familien erhältlich sei.

Für das Fortlaufen des Projekts im Oktober nach der Sommerpause sei man offen für Nachwuchs. Schließlich ist die Ortskenntnis der Kinder unverzichtbar: "Übrigens, hier ist noch ein Fußballplatz", bemerkt Robert und fügt ein weiteres Detail hinzu.