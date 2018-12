5. Dezember 2018, 21:40 Uhr Umbau vertagt Probleme bei der Parkplatzsuche

Die Planungen für den Ausbau der Anzinger Straße kommen nicht voran. Der Grund sind die Stellplätze, die das Straßenbauamt fordert, für die es aber bislang keine geeignete Fläche gibt

Von Clara Lipkowski, Poing

So ein Straßenbauplan sieht ja gerne mal sehr geordnet und überschaubar aus. In der Draufsicht von oben stehen grüne Punkte für Bäume, hier ist ein Fußgängerübergang markiert, da ein rot eingefärbter Radweg, die Grundstücke sind durchnummeriert. Doch, dass so ein Plan seine Tücken haben kann, hat sich einmal mehr am Dienstag im Poinger Bauausschuss gezeigt. Konkret ging es um den geplanten Ausbau der Anzinger Straße. Auch mehr als ein Jahr später, seit der Gemeinderat über den Ausbau entschieden hat, traten etliche Detailfragen zu dem Millionenprojekt zu Tage. Das sieht auch eine neue Bahnunterführung vor, die Poing 3,4 Millionen Euro kostet.

Die Frage aus dem Plenum, warum zwei Fußgängerquerungen vier Meter und eine andere fünf Meter breit sei, war da noch eine der profaneren (und blieb ungeklärt). Vor allem trieb die Kommunalpolitiker die Frage nach den Parkplätzen an der Kreuzung vor dem neuen Teil der Straße um, denn das Straßenbauamt fordert, dass die Stellplätze mit Verlängerung neu angeordnet werden müssen.

Das Problem: Der Platz, der sich dafür anbietet, gehört nicht der Gemeinde, sondern Horst Liebhart, der dort einst eine Gaststätte betrieb, bis diese 2015 abgerissen wurde. Der eingeladene Sachverständige regte an, dass der Eigentümer eine Ecke an die Gemeinde abtreten könnte, um das Problem zu lösen.

Da der Ausschuss am Dienstag keine andere Möglichkeit sah, als dort Stellplätze zu schaffen - auch im östlichen Teil der Hauptstraße ist wegen einer Bushaltestelle kein Platz - vertagte Bürgermeister Albert Hingerl (SPD) die Entscheidung über den Ausbauplan. Auch den Gemeinderat wird er damit vorerst nicht passieren. Erst wolle man schnellstmöglich mit dem Eigentümer sprechen, ob dieser eine Chance der Umsetzung sehe, sagte Hingerl.

Der Sachverständige mahnte, sich mit weiteren Beratungen nicht zu viel Zeit zu lassen, immerhin wolle man im kommenden Sommer mit dem Bauen beginnen. Bernhard Slawik und Günter Scherzl (beide FWG) pochten darauf, dass die Aufenthaltsqualität des Platzes nahe der Kirche St. Michael unbedingt geschaffen werden müsse. Ein erstes Konzept dazu war im Gemeinderat durchgefallen. Bürgermeister Hingerl verwies auch hier auf das Gespräch mit dem Eigentümer Liebhart. Hierfür geplante Längsparkplätze waren zuvor aus Platzgründen abgelehnt worden.

Wenig Murren kam aus dem Plenum zu den nun geplanten Radwegen. Radler werden im nördlichen Teil der künftigen Straße im Fußgängerweg integriert und anschließend auf einer eigenen Spur auf die Straße geleitet. Das sei mit der Polizei abgestimmt worden, versicherte der Sachverständige. Kurze Erheiterung löste seine Bemerkung aus, dass auf der Seite gegenüber ausgerechnet Dornenbüsche die Radfahrer vor den Autos schützen sollen.

Slawik schlug zudem vor, sich die im Osten der Kreuzung geplante Fußgängerquerung zu sparen, weil sie zu weit weg liege. Das Geld könne man anderweitig besser nutzen. Wie die barrierefreie Ausstattung der Straße künftig aussehen soll, etwa, ob man sich für taktile Platten, Bodenschwellen oder -rinnen entscheidet, blieb offen. Werner Dankesreiter (Grüne) gab zu bedenken, dass zwei Zentimeter hohe Schwellen, die vorher im Gespräch waren, veraltet und unpraktisch seien, das solle man berücksichtigen.

Eine Einigung erzielte die Runde am Ende aber doch: Wie die Lärmschutzwände an der Straße aussehen sollen, war nach wenigen Minuten entschieden, da kommt der Ausschuss ohne Schnickschnack wie Glasdetails oder Holz aus. Es soll eine klassische Blechwand mit Löchern werden - wenn der Gemeinderat zustimmt.