Über den Erdtrabanten Eine Reise zum Mond

Johannes Knöferle erklärt, was es dort zu entdecken gibt

Interview Von Valentin Tischer

Am 7. April lädt die Kolpingsfamilie Markt Schwaben mit der Sternwarte Wind zu einem Vortrag über den Mond ein. Interessant und kurzweilig soll er werden, versprechen die Veranstalter. Im Interview erklärt Johannes Knöferle , Mitglied der Sternwarte, was es so zum Erdtrabanten zu sagen gibt.

SZ: Eine Frage gleich vorweg: Glauben Sie, der Mond ist aus Käse, wie im Animationsfilm "Wallace und Gromit"?

Johannes Knöferle: (lacht) Da glaub ich nicht dran. Da hat die Astronomie schon ein paar bessere Ergebnisse zu bieten als Käse.

Was ist so interessant und kurios am Mond, dass man darüber einen Vortrag halten kann?

Grundsätzlich ist es ja so, dass der Mond als unser nächstes Gestirn und als der Himmelskörper, auf dem man mit bloßem Auge Details sehen kann, schon seit jeher die Fantasie der Menschen angeregt hat. Und da gibt's allerlei Kurioses zu berichten. Es gibt viele alte Fabeln und Mythen, da gehen wir im Vortrag auch drauf ein. Alle Völker und Kulturen haben Sagen rund um den Mond. In China sieht man zum Beispiel nicht den Mann im Mond, sondern den Jadehasen. Mit etwas Fantasie kann man sich ganz gut vorstellen, dass die grauen Flecken, die der Mond hat, die Gestalt eines Hasen haben können. Genau aus diesem Grund heißt das chinesische Mondgefährt, das da oben zur Zeit rumfährt, auch Jadehase.

Was war die schönste Form des Mondes, die Sie gesehen haben?

Die Mondfinsternis. Wir haben in der Sternwarte Wind jetzt schon mehrmals eine Mondfinsternis beobachtet. Und die letzte, totale Mondfinsternis war für uns ein großes Erlebnis, weil so viele Besucher hatten wir noch nie in unserer Bestehenszeit. Da waren mehr als 200 Leute da, so was habe ich noch nie erlebt.

Am schönsten ist der Mond also, wenn er gar nicht zu sehen ist?

Ja, das ist die andere Wahrnehmung der Astronomen. Wenn man nicht unbedingt den Mond beobachten will, dann ist er der größte Störfaktor, weil er zu hell ist und die Beobachtung von lichtschwachen Objekten erschwert.

Jules Verne hat sich in seinem Roman "Von der Erde zum Mond" viel mit dem Erdtrabanten auseinandergesetzt. Ist das nur Science-Fiction?

Nein, nicht ganz. Er hat sich sehr viel mit Wissenschaftlern unterhalten. Das Interessante an dem Roman ist, dass Jules Verne vieles, was die Amerikaner später gemacht haben, fast schon prophetisch vorgesagt hat. Zum Beispiel war sein Raketenstartplatz auch in Florida und nicht weit von Cape Kennedy weg. Er hat einige Daten und Fakten in seinem Roman verarbeitet, aber er hat sich auch große Schnitzer geleistet.

Leben Sie eigentlich hinter dem Mond?

(lacht) Nein bestimmt nicht. Da gibt es ja auch nicht so viel. China ist mit seinem Mondfahrzeug dort. Es herrscht ja keine Funkverbindung zur Erde und da braucht man ein anderes Fahrzeug, das die Relais-Funktion übernimmt. Das ist schon eine sehr interessante Konstellation. Hinter dem Mond ist es interessanter als man dem Sprichwort nach denken möchte.

Der Vortrag "Eine Reise zum Mond - Interessantes und Kurzweiliges über unseren Trabanten" beginnt am Sonntag, 7. April, um 19 Uhr im Kolpinghaus, Erdinger Straße 50, in Markt Schwaben.