21. September 2018, 21:46 Uhr TSV Zorneding Kultfigur am Sprecherplatz

Michael Jäger begleitet die Zornedinger Heimspiele

Von Camille Scherer, Zorneding

Der Marienhof - inzwischen fast schon Kult. In der Serie, die bis 2011 im Vorabendprogramm lief, war der Lehrer Matthias Kruse fester Bestandteil. Marienhof, gedreht in München, war für Fans ein absolutes Muss. So ein bisschen wie in der Seifenoper mag sich auch Michael Jäger, der jahrelang den Matthias Kruse auf dem Bildschirm gab, gefühlt haben, als er zum ersten Mal das Mikrofon des Stadionsprechers des TSV Zorneding in die Hand nahm. Wie es dazu kam?

"Ich habe mich aufgedrängt", sagt Jäger, der inzwischen in seinem Heimatort auch über die Fernsehrolle hinaus bekannt ist, unter anderem als Macher des Online-Kanals "Zorneding TV". Er grinst, als er richtig stellt: "Also, ich habe es angeboten." So macht Jäger nun den Stadionsprecher, bei jedem Heimspiel der Zornedinger ersten Mannschaft, in der vergangenen Saison noch in der Kreisklasse 6. Inzwischen ist Zorneding aufgestiegen und auch er hat etwas mehr Routine, doch in seiner ersten Saison war er doch etwas nervös.

Ortsbesuch, Spitzenspiel in der Kreisklasse. Der TSV Zorneding spielt gegen den ATSV Kirchseeon, zu diesem Zeitpunkt Zweiter gegen Dritter in der Tabelle. Der Schauspieler Michael Jäger ist etwas unruhig, nicht ganz so gelassen wie üblich. Ob er nervös sei, fragt ihn ein Bekannter. "Wie die Sau", sagt Jäger, und sein Lachen klingt etwas gequält. Mit einer herzlichen Begrüßung empfängt er die Zuschauer - die in angemessener Rekordstärke erschienen sind zu diesem Spiel. 325 Gäste sind im Stadion, sogar die Zornedinger Dirndlschaft ist als Unterstützung gekommen und jubelt bei jedem Angriff der chancenreicheren Heimmannschaft mit.

Während des Spiels fliegen mehrere Drohnen über den Fußballplatz - und machen Aufnahmen für den Wettbewerb "Sky-Spiel des Lebens". Im Falle eines Siegs beim Wettbewerb würde ein Match der Zornedinger auf Profiniveau im Fernsehen übertragen werden. "Wer nicht erkannt werden möchte, malt sich jetzt bitte einen schwarzen Balken vor die Augen", scherzt der Kommentator.

Viel zu tun hat der neue Stadionsprecher an diesem Spieltag jedoch nicht mehr. Es fällt kein einziges Tor zwischen Zorneding und Kirchseeon, was für die beiden Mannschaften kein Schaden ist. Beide werden am Ende der Saison eine Klasse höher klettern. Und der TSV Zorneding kann sich mit einem Medienprofi als Stadionsprecher in der Kreisliga auch gut sehen lassen. Mit Einlaufmusik und seinen Ansagen macht Michael Jäger ordentlich Stimmung. "Wie ein Volksfest", sagt der zufriedene Trainer nach dem Spiel - und da ist die Welt im Zornedinger Fußballstadion ohnehin in Ordnung.

Das Video des TSV Zorneding können Interessierte auf der Webseite unter https://spieldeslebens.sky.de/video-auswahl/tsv-zorneding/ ansehen. Gewonnen hat der Verein leider nicht.