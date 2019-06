21. Juni 2019, 22:21 Uhr TSV Forst United Vier Teams in der Bayernliga

Der Handballverein blickt auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück

Es war eine fulminante Saison für die Handballerinnen des TSV Forst United - und für die Nachwuchsarbeit des Vereins im Mädchenbereich: Nicht nur das Vorzeigeteam, sondern alle vier Mädchen-Teams werden in der kommenden Saison in der Bayernliga antreten - das erfolgreichste Jahr der Handballabteilung des TSV Ebersberg. Die hat sich in den vergangenen Jahren zur Vorzeigeabteilung im bayerischen Frauen-Handball gemausert: mit Erfolgen, Mannschaftsbus, Sportärzten, einer Videowall, Trainingslagern im Ausland, vergünstigtem Wohnen und Sponsoring. Mittlerweile müssen skandinavische Eliteteams um ihren Sieg gegen die Ebersberger zittern.