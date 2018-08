15. August 2018, 21:53 Uhr TSV Ebersberg Streetart an der Seitenlinie

Seit einem Jahr stehen beim TSV Ebersberg Umkleidecontainer am Platz. Im Vergleich zur Tribüne gibt es Vor- und Nachteile

Von Konstantin Schätz, Ebersberg

Graffiti verziert das weiße Blech des Containers. Straßenkunst am Rand des Fußballfelds. Nur ein Teil der Wand wurde bislang mit weißer Farbe überstrichen. Die andere Hälfte ist noch mit knalligen Farben verschmiert. Deswegen sticht er hervor. Zwischen den fabrikneuen Containern in blau ist der Weiße der einzige, der eine eigene Geschichte erzählen kann. Eine Geschichte aus einer Zeit, in der er nicht als Abstellkammer für Sportartikel verwendet wurde. Damals, als er noch nicht Tag für Tag am Rand des Fußballplatzes des TSV Ebersberg stand.

Noch vor eineinhalb Jahren stand neben dem Fußballfeld des Jugendstadions eine Tribüne. Jetzt stehen dort Container, wie man sie sonst meist von Baustellen und der Schulen im Landkreis kennt. Woher genau der weiße Container kommt, will derVerein nicht verraten. Er sei aber relativ günstig gewesen, heißt es vom Vorstand.

Erst wenn man die Räume betritt, weiß man, welchen Zweck sie erfüllen. Holzbänke, saubere Böden, Duschzellen und Musikboxen, die in den Ecken hängen. "Den Spielern gefallen die Kabinen", sagt Dominic Mayer. Er ist Geschäftsführer des Vereins. Die Innenausstattung sei kein Vergleich zu den "Katakomben", in denen sich die Spieler seit 1954 umgezogen und geduscht haben. "Jetzt haben wir auch in den Umkleiden endlich Platz für eine Massageliege", sagt Mayer. Das sei zuvor nicht möglich gewesen. Die Tribüne musste im Februar letzten Jahres wegen eines Wasserschaden abgerissen werden. Lediglich die Schuhwaschanlage ist davon noch übrig.

Seit ziemlich genau einem Jahr sind die Container in Betrieb. Am Dienstag lud die Ebersberger CSU nun dazu ein, die neue Anlage zu besichtigen. 16 Leute waren gekommen, um die Veränderung am Sportplatz zu begutachten. Unter ihnen auch der Ebersberger Bürgermeister Walter Brilmayer und Irmgard Otter (beide CSU). Otter gehört der Grund, auf dem der Sportplatz liegt. Martin Schedo, der erste Vorstand des TSV, und Geschäftsführer Mayer führten die Leute in die Umkleidekabine. Zusammen mit Matthias Groß, Thomas Gröninger und den Brüdern Michael und Florian Huber hatten sie sich ehrenamtlich um das Projekt gekümmert.

Insgesamt 85 000 Euro habe der Kauf und das Aufstellen der neuen Container gekostet. "Ich habe den Aufwand ehrlich gesagt auch ein bisschen unterschätzt", lacht Schedo. Dass das Loch der abgerissenen Tribüne mit Kies und anderen Fundamnetne gefüllt werden musste, damit die neuen Umkleiden nicht im Boden versinken, daran habe er zunächst nicht gedacht. Zusammen mit dem Abriss der alten Anlage würden sich die Gesamtkosten auf 130 000 Euro belaufen, so Schedo. 35 000 Euro konnten über Spendenaktionen eingenommen werden. 100 000 wurden durch einen Kredit bei der Bank organisiert. Gebürgt hat die Stadt Ebersberg. Der Kauf der Container sei damit die günstigste Lösung gewesen, so Mayer: "Einen festen Neubau hätten wir uns einfach nicht leisten können."

Einige Nachteile mussten Mayer und Schedo in der anschließenden Fragerunde eingestehen. So seien die Energiekosten durch das Heizen im Winter fast 5000 Euro gewesen höher als zuvor. Auch die Sitzmöglichkeiten für Fans und Eltern, die ihren Kindern beim Training zuschauen, seien nicht ideal. "Es wird gerade überlegt, ob man einen Witterungsschutz anbringen kann", sagte Schedo. Bislang ist man als Zuschauer dem Wetter ziemlich ausgeliefert.

Zehn Jahre sollen die Container insgesamt als Umkleidekabinen und Abstellräume dienen. Einen Plan, was danach passiert, gäbe es noch nicht, sagt Vorstand Schedo. Bis dahin werden die blauen und weißen Container beim TSV Ebersberg genauso zum Training gehören wie der grüne Rasen.