18. Oktober 2018, 22:15 Uhr Trockenzeit für Sportler Vereine gehen baden

Wegen einer Verzögerung bei der Sanierung ist das Markt Schwabener Hallenbad länger geschlossen als geplant. Da es kaum Ausweichmöglichkeiten gibt, fällt für viele Kinder und Erwachsene das Schwimmtraining aus

Von Korbinian Eisenberger, Markt Schwaben

Aqua-Jogging hat einen guten Trainingseffekt für die Beinmuskulatur. Allerdings nur, wenn man die Leibesertüchtigung klassischerweise im Wasser vollzieht. Wasser, genau das ist das Problem von Aqua-Jogger Hermann Baptist. Der Poinger ist der Vorsitzende des Vereins AquaFit Poing-Markt Schwaben und hat gerade kein Schwimmbecken. Normalerweise wäre jeden Montagabend für zweieinhalb Stunden Training. "Es kommen immer 40 bis 50 Teilnehmer", sagt der 64-Jährige. Doch seit knapp vier Monaten konnten sie die beiden Bahnen nicht mehr reservieren. Im Hallenbad sind alle fünf Bahnen seit Juli gesperrt, wie sonst auch im Sommer. Jetzt aber verlängert sich die Sperrung. Vor der Eingangstür hängt ein Schild mit der Aufschrift: Wegen Sanierungsarbeiten "voraussichtlich bis Ende Dezember 2018 geschlossen".

Statt wie sonst drei Monate im Sommer ist das Hallenbad der Gemeinde Markt Schwaben dieses Jahr sechs Monate dauerhaft geschlossen. Wegen Spuren von Verunreinigung mit Legionellen im Wasser - Bakterien, die bei Menschen schwere Krankheiten verursachen können, etwa lebensgefährliche Lungenentzündungen - hatte das Landratsamt Ebersberg die Gemeinde im Januar ermahnt, woraufhin Markt Schwabens Bauamt reagierte. Geplant wäre gewesen, die Probleme bis Ende September zu lösen. Das klappte aber nicht - weswegen nun Dutzenden Schulklassen aus der Region und einige örtliche Vereine Ausweichmöglichkeiten suchen. Aber oft nicht finden.

Betroffen sind mehrere Mittelschulen aus Nachbargemeinden und die Markt Schwabener Schulen - also Grund, Mittel- und Realschule sowie das Gymnasium. Innerhalb eines Schuljahrs besteht beim Schwimmunterricht terminlich zumindest ein gewisser Spielraum. Bei Vereinen wie den Aqua-Joggern sieht das jedoch anders aus. "Unser Vereinsleben ist auf das Schwimmbad angewiesen", sagt der Vorsitzende Hermann Baptist. In der Umgebung habe der Verein keine Möglichkeit gefunden, um am Abend zwei Stunden Zeit und zwei Bahnen Platz zu bekommen. "Seit Juli haben wir das Training eingestellt."

So wie den Aqua-Joggern geht es mehreren Markt Schwabener Vereinen, die regelmäßig im Hallenbad trainieren - etwa der örtliche Turnverein, die Delfin-Schwimmschule und die Markt Schwabener Wasserwacht. Auch dort das gleiche Problem: "Im Kreis Ebersberg sind alle Hallenbäder belegt", sagt Sophia Schindlbeck, die Vorsitzende der Markt Schwabener Wasserwacht - egal ob in der Kreisstadt oder in Kirchseeon. Und im Nachbarlandkreis Erding? "Da haben wir auch nichts bekommen", sagt Schindlbeck. Der Verein wolle nun einen Versuch im Phönix-Bad in Ottobrunn im Landkreis München starten, was aber auch schwierig werden dürfte.

Hört man sich bei den Vereinen um, sind viele Mitglieder nicht sonderlich gut auf die Hallenbadsituation zu sprechen, das gilt zumindest sowohl für die Wasserwacht als auch für die Aqua-Jogger. Deren Vorsitzender kritisiert die Informationspolitik der Gemeindeverwaltung. "Zwei Wochen vorher bekommen wir die Mitteilung, dass das Bad weitere drei Monate geschlossen bleibt", sagt Baptist. "Mit Begründungen, die nicht das beste Licht auf den öffentlichen Dienst werfen", findet er. Baptist selbst hat 32 Jahre in der Gemeindeverwaltung in Poing gearbeitet.

Die Begründung auf der Gemeinde-Webseite liest sich tatsächlich sehr dünn. Im Bauamt erklärt man auf Anfrage, dass das Hallenbad nun drei Monate länger zu bleibt als geplante, liege an der Verzögerung der Sanierungsarbeiten. Die Gemeinde hätte die Sanierung gerne im Sommer vornehmen lassen, fand aber keine Firma. "Wir haben zehn Firmen angeschrieben, aber von keiner ein Angebot erhalten", erklärt Michael Smycka vom Bauamt. Es handelte sich dabei um ein sogenanntes "beschränktes Vergabeverfahren", bei dem der Auftraggeber nicht öffentlich ausschreibt, sondern Firmen selbst auswählt, anschreibt und ein Angebot anfordert. Im späteren Verlauf fand sich dann doch eine Firma für den Auftrag, allerdings frühestens von Ende Oktober an, so Smycka. "Vorher hatte der Betrieb keine Kapazitäten."

Mangels Wasser haben sich die Markt Schwabener Wasserwachtler nun anstelle des regelmäßigen Schwimmtrainings andere Dinge einfallen lassen. So finden neben Schulungen Ausflüge statt, etwa in die Münchener Volkssternwarte oder zur Besichtigung eines Rettungshubschraubers. Für Hermann Baptist und die Aqua-Jogger heißt es hingegen solange: Trocken-Joggen, bis einem der Schweiß zumindest die Stirn befeuchtet.