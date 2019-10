Sozusagen als Warm Up für das internationale Ebersberger Jazzfestival 2019 geben die Enji's Sisters, ein Vocal-Ensemble aus der Mongolei, am Sonntag, 6. Oktober, im Farmer's Club von Gut Sonnenhausen ein Konzert.

Als der aus Kirchseeon stammende Bassist Martin Zenker 2014 in die Mongolei kam, um im Auftrag des Goethe-Instituts an der Musikhochschule der Hauptstadt Ulan Bator einen Bachelor-Studiengang im Fachbereich Jazz aufzubauen, war dieses Genre in dem fernöstlichen Land nur wenigen Spezialisten vertraut. Dennoch fanden sich genügend viele junge Leute, die sich in das Abenteuer eines Jazz-Studiums stürzen wollten. Zu Zenkers ersten Sschülern zählten die Sängerin Enkhjargal Erkhembayar, die sich Enji nennt, sowie eine Handvoll talentierter Instrumentalisten, aus denen sich bald das Quintett Jazz Train formte. Diese jungen Musiker haben inzwischen ihre Studien in ihrer Heimat Ulan Bator mit dem Bachelor abgeschlossen und halten sich nun zum größten Teil in München auf, wo sie an der Hochschule für Musik und Theater ihre bisherige professionelle Ausbildung mit dem Master krönen wollen.

Enji, die Sängerin, hatte schon in der Mongolei großes Vergnügen daran, mit ihren Freundinnen Ariù und Jojo als Vokaltrio ausgefeilte Arrangements von populären jazzigen Gesangsstücken einzustudieren und vorzutragen. Hinreißend sind ihre Coverversionen der Hits der US-amerikanischen Andrews Sisters, die in der Mitte des vorigen Jahrhunderts um die Welt gingen. Die Besucher von EBE-Jazz dürfen sich nun auf ein Wiedersehen und Wiederhören mit den sympathischen jungen Musikern aus der Mongolei freuen. Zusammen mit Ariù und Jojo, die eigens aus der Mongolei anreisen, werden Enji und der Jazz Train nicht nur an einigen Jam-Sessions mitwirken, sondern auch rund um das Festival als internationale Botschafter des Jazz auftreten.

Das Konzert auf Gut Sonnenhausen bei Glonn beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro. Genüsse aus der Feuerküche runden den Abend kulinarisch ab. Reservierung unter (08093) 577 70 oder per Mail an info@sonnenhausen.de.