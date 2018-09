30. September 2018, 22:04 Uhr Treffen von fünf Generationen Den Schalk im Nacken

Kreszentia Öhrlein ist 102 Jahre alt - und ist immer für einen flotten Spruch zu haben

Von Viktoria Spinrad

Kreszentia Öhrlein hat sich gerade ein Häufchen Zucker aus dem Streuer gegönnt, da kommt ihre Ur-Enkelin mit dem neuesten Familienzuwachs auf dem Arm durch die Tür. Für einen kurzen Moment schlägt Öhrlein, 102 Jahre, gebannt die Hand vor den Mund. Dann hat sie sich aber auch wieder schnell gefangen. Sie stellt die Kaffeetasse ab, inspiziert ihre winzige, acht Wochen junge Ur-Urenkelin Aurora. Und verkündet ihr Urteil: "Nette Füßerl. Ned schlecht." Und, an ihre 24-jährige Urenkelin Sophia gewandt: "Sophia hin, Sophia her, Sophia ist ein Zottelbär." Dann noch ein Zuckerl aus dem Zuckerstreuer.

Ein Nachmittag im Kirchseeoner Seniorenheim. Am Samstag ist Kreszentia Öhrlein 102 Jahre alt geworden. Eine guter Anlass, fünf Generationen zusammenzubringen: Öhrlein, 102; Sohn Siegfried, 74, Enkelin Katrin, 45, Urenkelin Sophia, 24 - und die kleine Aurora. Geboren in einer Zeit, wo in Europa Frieden herrscht, in Deutschland die Demokratie für die meisten selbstverständlich ist und man Weltkriege nur aus Geschichtsbüchern kennt. Als Kreszentia Öhrlein geboren wurde, tobte die Schlacht bei Verdun. Kaiser Wilhelm II. war Staatsoberhaupt, Albert Einstein veröffentlichte seine Relativitätstheorie.

Ein anderes Jahrtausend, eine andere Zeit. Was die Jubilarin nicht abhält, ganz in der Gegenwart zu leben. Im Hof des Seniorenheims lächelt sie zufrieden, es ist ein warmer, sonniger Herbsttag. "Schee koit, das Wasser." Derweil stimmt ihr 74-jähriger Sohn Siegfried das Lied "Wo die Nordseewellen" an. Öhrlein mag Lieder, Reime, das Singen. Aber sie ist eben auch Bayerin, durch und durch. "Du Preißnkind, das ist ein Preißnlied", frotzelt sie. Um dann schelmisch selbst Reime anzustimmen. Zum Beispiel: "Das Gnu hatte schon bald 'gnu'." Erinnerungen, Reime, Lieder, über Jahrzehnte verankert. Sie heraufzubeschwören, die vielen Leute um sie herum, das alles kostet Energie. Noch ein Zuckerl, "ach Öhrli!"

Aufgewachsen ist "Öhrli" auf einem Bauernhof in Lengenfeld bei Landsberg am Lech. Bescheidene Verhältnisse, die Oma zog sie groß, inmitten einer Schar von mehr als einem Dutzend Onkel und Tanten. "So ein Haufen Kinder - Menschenskinder", sinniert Öhrlein. Viele Kinder machen viele Arbeit. Bei der sollte sie helfen, wie das früher eben war. Doch Öhrlein hatte schon immer ihren eigenen Kopf. Unbemerkt verkroch sie sich immer wieder ins Kammerl, sog in Dunkeln Verse, Gedichte, Reime und Geschichten auf. "Ach, ich hab so gern gelesen", sagt sie. Die anderen? "Hatten ja keine Bildung." Wenn die Nachbarn vorbeikamen, hieß es dann: "Zenzale, sing mir doch etwas." Und Zenzale sang und reimte und klopfte Sprüche.

Bis heute, mit 102. "Mei, da hab ich mir an nen Sauber'n geangelt", sagt sie verschmitzt. Es geht um Richard, ihren verstorbenen Mann, von dem sie vor 22 Jahren schmerzlich Abschied nehmen musste. Mit 14 Jahren war sie nach München gegangen, um als Bedienung zu arbeiten. "Damals blieb man nicht auf dem Land", sagt sie. Beim Fahrradputzen im Hof einer Kaserne stand dann Richard vor ihr. Hübsch soll er gewesen sein, "mit solchen Locken. Und anständig", betont sie. Doch die Zeiten waren keine einfachen, wieder war Weltkrieg. Ihr Mann musste an die Ostfront, sie flüchtete mit den zwei Kindern aufs Land. Leise stimmt Öhrlein an: "Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei . . . Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai." Die Durchhalte-Hymne aus dem Krieg. "Zum Glück ist das alles vorbei", schluchzt sie.

Bei allem hatte sie Glück im Unglück. Ihr geliebter Richard kam zurück, sie zogen ihre nun drei Kinder nahe der Isar in Giesing auf. Gemeinsam gingen sie auf Bergtouren, reisten nach Skandinavien, Griechenland, Marokko. Öhrlein stickte Teppiche, kochte so viele Dampfnudeln, dass der Teig aus der Schüssel bis über das Fenster hing - und fand Freude an den Büchern, die ihre Kinder aus der Bibliothek mitbrachten.

Noch mit dem Taschentuch in der Hand wendet sie sich zu Sohn Siegfried, ihr Blick hellt sich auf. "Gnädiger Herr, wo waren Sie gestern?" - "Ich war aus mit meinen Schwestern." - "Man hat Sie leider nachts gesehen." -"Verstehen Sie nur." - "Gnädiger Herr, das sind schon Sachen . . . Sie brauchen gar nicht so zu lachen!" Darauf ein Zuckerl, diesmal direkt vom Streuer in den Mund. "Ach Öhrli!"

Ihr Geheimnis für ein langes Leben? "Saunieren. Da schläft sich's auch gut!" Ihr Blick wandert nun zu ihrer Ur-Urenkelin, die selig im Arm der Mutter schläft. Etwas Schelmisches huscht über Öhrleins Gesicht. "Die denkt, die ist in der Sauna!" Dann beugt sie sich leicht vor, hebt mahnend den Finger über den kleinen Säugling. "Tu Dich bloß anstrengen im Leben, sonst kriegst Du's mit mir zu tun!"