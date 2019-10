Treffen in der Turmstube

Bürgermeisterin Angelika Obermayr und Stadthallenleiter Sebastian Schlagenhaufer haben Vereine und Kulturschaffende zu einem Informationsaustausch betreffend geplanter Änderungen der Mietbedingungen sowie Informationen zu den baulichen Gegebenheiten der Stadthalle eingeladen. Termin ist Freitag, 18. Oktober, um 16 Uhr in der Turmstube der Stadthalle. Nicht von allen potenziellen Nutzern waren Kontaktdaten verfügbar. Vereine oder Kulturschaffende, die keine Einladung bekommen haben, dennoch in Zukunft gerne Veranstaltungen in der Stadthalle abhalten wollen, können sich unter info@stadthalle-grafing.de anmelden.