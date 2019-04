29. April 2019, 21:23 Uhr Traditionsveranstaltungen Weiß-blaues Brauchtum

In vielen Gemeinden wird wieder ein Maibaum aufgestellt

Von Sara Eitzen, Ebersberg

Es ist wieder soweit: In etlichen Gemeinden werden zum Maibeginn wieder die weiß-blauen Maibäume aufgestellt. Wer dabei sein möchte kann sich am Mittwoch, 1. Mai, zwischen verschiedenen Standorten entscheiden:

Ganz früh geht es in Oberpframmern los. Der dortige Burschenverein stellt seinen Maibaum nach einer Segnung um 9 Uhr per Hand auf. Anschließend kann man sich auf Tanz, Blasmusik, Kaffee und Kuchen freuen. Wer keine Lust auf Süßes hat, der ist mit Fleisch vom Grill und Steckerlfisch gut versorgt. Ebenfalls ein ganztägiges Event inklusive Grillen, Kaffee, Kuchen und schließlich Barbetrieb am Abend findet man in Zorneding. Beginn ist dort um 10 Uhr.

Langschläfer haben die Möglichkeit, sich in den Gemeinden Baiern, Hohenlinden und Aßling die Aufstellung des Maibaumes um 11 Uhr anzuschauen. In Hohenlinden müssen sie dafür auf den Rathausplatz kommen. In Baiern findet die Traditionsveranstaltung im Ortsteil Berganger statt, in Aßling am Anger. Auch der Kirchseeoner Ortsteil Ilching erwartet heuer einen neuen Maibaum. Im Höher-Hof kann man den Ilchinger Maibaumfreunden von 10 Uhr an beim Aufstellen zusehen. Falls das Wetter in Ilching am Mittwoch nicht mitspielen sollte, wird die Maifeier auf Sonntag, 5. Mai, verschoben.

Aber auch ohne einen neuen Baum kann man Spaß haben. Etwa beim Maifest in Markt Schwaben. Angeboten wird von 10 Uhr an am Schlossplatz ein musikalisches und traditionelles Programm. Für die kleinen Besucher ist unter anderem mit einer Hüpfburg und Kinderschminken gesorgt. Wer zwischendurch eine Stärkung braucht, hat die Wahl zwischen deftigen Schmankerln wie Hendl, Schweinswürstl, Pommes und anderen deftigen Spezialitäten oder auch selbstgebackenen Kuchen.

Eine etwas andere Maifeier findet man in Vaterstetten. Dort wird in diesem Jahr zum 36. Mal ein lebendiger Maibaum gepflanzt, diesmal ist es eine Linde. Dazu kann man ein kaltes Getränk genießen oder bei Kaffee und Kuchen beisammen sitzen. Erreichen kann man den ausgewählten Platz in der Nähe des Spatzenwegs 1 im Wohngebiet Nord-West ausschließlich über die Fasanenstraße. Beginn ist um 15 Uhr.