24. April 2019, 22:04 Uhr Trachtler-Theater Spion am Bauernhof

"Agent Alois" heißt die neue Komödie der Theatergruppe des G.T.E.V. Aubergler Poing. Christian Lex hat das Stück geschrieben, das während der Olympischen Sommerspiele 1972 in München spielt. Der junge Felix Lechner hat eingefädelt, dass DDR-Schwimmstar Bille Bergmann auf dem Bauernhof seines Onkels einquartiert wird. Die beiden haben sich bei einem Vorbereitungswettkampf kennen gelernt. Dummerweise hat sie ihre Aufpasserin dabei, und die arbeitet für die Stasi und wittert an allen Ecken und Enden Spionage. Vor allem misstraut sie dem Bauern Alois - und der hat tatsächlich Brisantes zu verbergen. Aber auch die Pläne von Felix und Bille scheinen in Gefahr. Das Stück wird in der Aula der Anni-Pickert-Schule aufgeführt: Am Freitag/Samstag/Sonntag, 26./27./28. April sowie Freitag/Samstag/Sonntag, 3./4./5. Mai, jeweils um 20 Uhr, sonntags um 18 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor Spielbeginn. Restkarten gibt es noch in der Boutique "Schnick Schnack", Hauptstraße 11, oder an der Abendkasse.