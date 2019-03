4. März 2019, 22:01 Uhr Tourismus-Trends 2019 Freude am Fortfahren

Die Landkreisbewohner verreisen nach wie vor gerne, aktuell stehen Kreuzfahrten hoch im Kurs

Von Stella Vogl, Ebersberg

Wärmeres Wetter trägt bekanntlich nicht nur zu einer besseren Laune, sondern auch zur Vorfreude auf den nächsten Urlaub bei. Auch dieses Jahr halten sich die Nachfragen nach einer Auszeit kontinuierlich und einige erste Trends deuten sich bereits an.

Auffällig ist dabei die Anzahl derer, die sich nicht auf einen Ort festlegen wollen und nicht unbedingt festen Boden unter den Füßen oder Sand zwischen den Zehen spüren müssen. Denn die Kreuzfahrt ist ein Geschäft, das die "stärkste Entwicklung" durchlaufen hat. Das ist nicht nur die Beobachtung von Claus Binder, dem Inhaber des Reisebüros Binder in Grafing. Auch Reiseberaterin Alexandra André der RT-Reisen Filiale in Ebersberg verrät: "Die Kreuzfahrt boomt." Das Angebot spricht inzwischen längst nicht mehr nur ältere Herrschaften an. Auch das junge Publikum ist begeistert von dem "schwimmenden Hotel" mit reichlich Komfort und Unterhaltungsangeboten, erzählt Binder. "Es gibt immer mehr und größere Schiffe und dabei sind die Preise erstaunlich günstig." Da verwundert es kaum, dass auch Urlauber "die bislang nie ein Schiff betreten haben" sich von einer Kreuzfahrt reizen lassen. Für die Inhaberin des Reisestudios Bernau in Baldham Sabine Geyer ist die "Mischung zwischen Erlebnis und Erholung" der Erfolgsschlüssel bei den Kreuzfahrten. Gerade noch am Pool entspannen und kurz darauf ohne beschwerliche Anfahrt und Probleme mit dem Navi Kultur am Festland zu entdecken, ist eine Annehmlichkeit, die viele Kunden zu schätzen wissen.

Klare Trends für die beliebtesten Reiseziele im Landkreis können die Reisebüros noch nicht genau festmachen. Doch die Türkei sei seit "der zweiten Jahreshälfte im letzten Jahr" wieder im Kommen, so die Einschätzung von Binder. Insbesondere die Badeurlaube dort, "die sehr viel an Leistung und Luxus integriert haben", lockten Touristen mit einem "Wow-Effekt". Und da sich Urlaub bei Binder auch ein Stück weit als "Gefühlssache" definiert, passt es gut, dass Gastfreundlichkeit in türkischen Ferienanlagen und Hotels ganz groß geschrieben werde. Während die Türkei also seit kurzem wieder mit Spanien in Konkurrenz steht, ist auch Ägypten ein klarer Favorit bei der Urlaubsplanung. Schließlich sei es "das wohl preisgünstigste Land" und im Kostensegment "bisschen mit der Türkei zu vergleichen", so die Einschätzung von Binder. Doch hohe Temperaturen und politische Spannungen in beiden Ländern legen nahe, den Urlaub vornehmlich am Meer oder Pool zu verbringen.

Auch bei Alexandra André gehen klare Trends Richtung Sonne, "nach Spanien und Griechenland". Griechenland als den kommenden Spitzenreiter für 2019 kann Sabine Geyer nur bestätigen: "Es ist wirklich erkennbar, dass häufig die griechischen Inseln gewählt werden." Und auch Renate Maffey, die das Reisebüro Palma-Reisen in Zorneding leitet, organisiert besonders häufig Reisen auf griechischen Inseln, wohingegen Urlaub in der Türkei nur "von einer Handvoll" angefragt wird. Doch auch die Strände in Deutschland werden nach wie vor im Landkreis geschätzt: Sowohl Nord- als auch Ostsee befinden sich weiterhin im klassischen Urlaubsrepertoire.

Bei dem breiten Spektrum an Angeboten, den Urlaub zu gestalten, unterscheidet Binder zwei Blöcke. "Kultur und Aktivitäten", so der Reise-Experte, seien im Frühjahr und Herbst angesagt. Der Wasserspaß dagegen dann im Hochsommer. Die Kombination aus Erlebnis und Erholung findet aber auch hier Anklang. Vor diesem Hintergrund stellt Renate Maffey fest: "Der Trend geht eher dazu, dass man in den Ländern bisschen was anschauen möchte." Nicht nur die Reiseziele ändern sich, auch "die Urlaube haben sich verkürzt", so Sabine Geyer. Statt drei Wochen sind es im Schnitt nur noch zehn Tage. Bei der Buchung bemerkt sie ebenfalls einen Wandel: "Früher hat man alles gerne in Bausteinen geplant." Neuerdings erfreut sich die Pauschalreise einer wachsenden Beliebtheit, was die Inhaberin des Reisebüros auch auf eine Gesetzesänderung aus dem letzten Jahr zurückführt.

Bei einer Sache jedoch lassen sich keine großen Veränderungen im Landkreis feststellen und das ist die Freude am Verreisen. Da ist sich Binder ganz sicher: "Generell kann man nicht sagen, dass die Grafinger Reisemuffel sind."