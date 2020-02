Die Touristen sind im Landkreis Ebersberg in der Überzahl - zumindest statistisch. Im vergangenen Jahr waren laut Statistischem Landesamt genau 214 107 Personen als Hotelgäste gekommen, immerhin gut 70 000 mehr, als der Landkreis Einwohner hat. Dass man zwischen Anzing und Aßling dennoch vom berüchtigten Overtourism ein Stück entfernt ist, liegt auch daran, dass der Ebersbergtourist 2019 im Schnitt nur 2,1 Tage blieb, das ergibt sich aus der Gesamtzahl von 445 941 Übernachtungen. Bei Gästezahl wie Aufenthaltsdauer ist damit ein leichter Zuwachs um 1,3 beziehungsweise 2,1 Prozent zu verzeichnen. Im Vergleich zu vor 20 Jahren haben sich die Übernachtungszahlen nahezu verdoppelt.

Interessant ist, wann und wohin die Übernachtungsgäste kommen. Zwar ist auch hier die Wiesnzeit der Abschnitt des Jahres, auf den sich Hoteliers und Zimmervermieter die restlichen elf Monate freuen können. Für September zählt die Statistik 20 291 Besucher aus dem In- und Ausland, sowie 39 444 Übernachtungen. Trotzdem reicht es für den September nur für Bronze, Platz zwei geht an den Oktober als man 21 649 Gäste zählte und 45 244 Übernachtungen. Der mit Abstand besucherstärkste Monat war aber der Juli. 24 805 Personen machten im Landkreis Urlaub, sie blieben allerdings etwas kürzer, wie die 45 937 registrierten Übernachtungen nahelegen.

Wie die Statistik ebenfalls zeigt, geht der Anstieg bei Gästezahlen und Übernachtungen vor allem auf die Nebensaison zurück. Denn in einigen der besucherstarken Monaten ging die Zahl der Touristen im Vorjahresvergleich zurück. So gab es im Juli 3,5 Prozent weniger Gäste und 4,1 Prozent weniger Übernachtungen als im Juli 2018. Im September gingen die Übernachtungen sogar um 11,8 Prozent zurück - allerdings sank die Zahl der Touristen insgesamt lediglich um 2,4 Prozent. Vermutlich liegt das daran, dass zwar weniger "klassische" Touristen, aber mehr Oktoberfestbesucher kamen, und diese Gruppe bleibt meist eher für kürzere Zeit.

Umgekehrt scheinen die Gäste in den Randzeiten entweder mehr zu werden oder länger zu bleiben oder beides. Das größte Plus im Vergleich zum Vorjahr gab es im Februar, als 16 185 Besucher insgesamt 33 210-mal übernachteten, was einem Plus von 12,5 beziehungsweise 16 Prozent entspricht. Im März gab es mit 34 704 Übernachtungen ein Plus von 12,4 Prozent - bei 15 791 Gästen, was 2,4 Prozent mehr sind, als im Jahr zuvor. Besonders deutlich wird der Trend zum längeren Urlaub in Ebersberg im Januar und April. Da machten 14 155 beziehungsweise 15 214 Personen im Landkreis Station, 2,9 und drei Prozent weniger als in den Vorjahresmonaten. Die Übernachtungszahlen stiegen indes, und zwar um 5,9 beziehungsweise 15,5 Prozent auf 33 996 im Januar und 38 267 im April. In kleinerem Maßstab gilt das auch für Dezember, wo es mit 13 787 Gästen einen Zuwachs von 0,6 Prozent, mit 27 717 Übernachtungen aber einen um 1,7 Prozent zu verzeichnen gab.

Wer im Landkreis übernachtet, tut dies mit großer Wahrscheinlichkeit in Vaterstetten, von derzeit 57 Beherbergungsbetrieben liegen 13 in der Großgemeinde. Weshalb dort 2019 auch 83 475 Besucher abstiegen und insgesamt 159 623-mal übernachteten, was eine mit 1,9 Tagen leicht unterdurchschnittliche Aufenthaltsdauer ergibt. Vermutlich liegt das an der Nähe zu München, weshalb viele Geschäftsreisende in den Vaterstettener Hotels, von denen einige verkehrsgünstig in Parsdorf in der Nähe der A94 liegen, absteigen.

Für den Wirtschaftsförderer des Landkreises, Augustinus Meusel, sind die neuen Zahlen natürlich eine gute Nachricht, aber für den Tourismus insgesamt eher ein Indikator. Denn der weitaus größere Teil der Erholungssuchenden seien die Tagestouristen, sagt Meusel. Da diese nirgends einchecken, tauchen sie in der Statistik nicht auf - noch nicht. Denn der Tourismusverband Oberbayern-München, wo der Landkreis seit 2013 Mitglied ist, hat eine Erhebung in Auftrag gegeben, die auch die Tagestouristen erfasst. Der untersuchte Zeitraum umfasst 2015 bis 2019, im Herbst sollen die Ergebnisse vorliegen.

Seitens der Tourismusförderung des Landkreises, die erst kürzlich stellenmäßig aufgestockt wurde, ist der Tagestourismus auf jeden Fall ganz oben auf der Agenda. Mit der demnächst erscheinenden neuen Wanderkarte und dem Ausbau der Fahrradwege will man für diese Gruppe noch attraktiver werden. Denn, wie Meusel sagt, "wenn wir attraktiv sind für Ausflügler, dann kommen auch mehr Hotelgäste". Trotzdem muss sich niemand fürchten, von Touristenströmen überrannt zu werden. Denn laut offizieller Statistik haben die Besucher gar keine Möglichkeit dazu - es gibt nämlich nur insgesamt rund 2800 Hotelbetten im Landkreis. Da heiß es immer schön einer nach dem anderen.