Aus seinem neuen Roman "Bittere Schokolade" liest Bestsellerautor Tom Hillenbrand am Freitag, 15. November, um 18 Uhr im Fair-Weltladen Grafing. In dem Krimi geht es um eine tote Patisseurin und eine mysteriöse Kakaoplantage in Westafrika... Jedenfalls kommt der Luxemburger Koch Xavier Kieffer einem Verbrechen von ungeheuren Ausmaßen auf die Spur. Und lernt, dass Schokolade eine sehr bittere Angelegenheit sein kann. In der Pause gibt es die Möglichkeit fair gehandelte Schokolade zu kosten.