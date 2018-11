19. November 2018, 22:09 Uhr Tipps an der Haustür Gegen ungebetene Gäste

Winterzeit ist Einbruchszeit: Allein im nördlichen Landkreis wurden in zwei Wochen zwölf Fälle registriert. Unterwegs auf Präventionstour mit Polizeianwärtern

Von Viktoria Spinrad

Skeptisch lugt die Frau Anfang 40 durch ihr Flurfenster nach draußen. Dort stehen drei junge Polizisten mit Flyern in den Händen. Vorsichtig öffnet sie die Tür ihres Einfamilienhauses, tritt in die spätherbstliche Kälte - und legt erschrocken ihre Hand aufs Herz. Sie habe zwei Kinder, erklärt sie dem unerwarteten Besuch, und jedes Mal wenn sie die Polizei sieht, "dann krieg ich einen Schrecken".

Jetzt sind Marco Swietza, 27, Carina Tiepmer, 19, und Stephan Thee, 30, gefragt. Die Polizeischüler haben keine Hiobsbotschaft für die Frau - wohl aber den ein oder anderen gut gemeinten Tipp. Sie reden über Aufklärung, Einbruchsgefahr, Möglichkeiten der Nachrüstung und den kostenlosen Beratungsservice der Polizei. Die Gesichtszüge der Frau entspannen sich. "Cool, dass Sie extra vorbeikommen", sagt sie nun. Und erkundigt sich nach dem Briefing noch nach einem Polizei-Praktikum für ihren Sohn, "wäre das möglich?"

Ein Nachmittag in Grafing. Knapp zwei Dutzend Polizeischüler sind mit Flyern in mehreren Wohngebieten unterwegs, um den Grafingern Tipps gegen Einbruchsdiebstahl an die Hand zu geben. Das Ziel: falsche Vorstellungen wie "Bei mir ist sowieso nichts zu holen", "Einbrecher kommen nachts" und "Ich bin ja versichert" entkräften. Aber auch die Polizeischüler sollen etwas mitnehmen: Für sie ist der Rundgang die erste Feuertaufe in Uniform. Sie sollen sich darin üben, in Uniform aufzutreten, ein normales Gespräch mit den Bürgern zu suchen, ihre Reaktionen abzuwarten, auf Fragen zu reagieren.

Klingelputzen für die gute Sache: Polizeianwärter informieren die Grafinger, wie sie sich vor Einbrechern schützen können. (Foto: Christian Endt)

"Auf geht's, Carina", sagt Marco Swietza und nickt seiner Schulkollegin aufmunternd zu. Die 19-Jährige mit dem braunen Flechtzopf tritt vor, klingelt an einer Doppelhaushälfte. Eine Frau im schwarzen Mantel öffnet. Tiepmer macht einen Schritt vor und erklärt die Mission des Trios: Prävention gegen Einbrüche in der dunklen Jahreszeit. Die Frau lehnt sich gegen den Türrahmen. "Im Moment hab ich eher Angst vor verkleideten Polizisten", gibt sie zu bedenken. Swietza und Thee raten ihr, sich im Zweifel den Ausweis zeigen zu lassen. Dann deutet Tiepmer auf die Rollläden: "Lassen Sie die tagsüber besser nicht runter. Das erweckt den Eindruck, dass niemand da ist", rät sie. Die Frau nickt. "Super", freut sich Swietza, als die Nachwuchs-Polizisten das nächste Ziel ansteuern.

Ihre Chefs vermelden eine Statistik, die überrascht: Im Landkreis Ebersberg hat sich die Zahl der Wohnungseinbrüche und Versuche in den vergangenen beiden Jahren mehr als halbiert. Heuer unternahmen Einbrecher bis Ende September nur 43 Mal den mehr oder minder erfolgreichen Versuch, sich illegalen Zutritt zu Wohngebäuden zu verschaffen. Eine positive Entwicklung, die sich angesichts der insgesamt niedrigen Zahlen schnell ändern kann, wie Gerhard Freudenthaler von der Ebersberger Polizei betont. Grundsätzlich aber zeigt er sich zufrieden: "Überörtlich betrachtet, leben wir hier auf der Insel der Seligen", sagt er.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen Um Wohnungseinbrüchen vorzubeugen, rät die Polizei zu mehreren Vorsichtsmaßnahmen. So sollte man bei längerer Abwesenheit den Eindruck erwecken, dass das Haus bewohnt ist: indem man beispielsweise Briefkästen regelmäßig entleeren lässt und das Licht ab und zu eingeschaltet lässt. Bei kurzer Abwesenheit empfiehlt die Polizei, Fenster, Balkon- und Terrassentüren zu verschließen. Und: Türen nicht nur ins Schloss ziehen, sondern immer abschließen. Zudem rät die Polizei, den Hausschlüssel niemals außerhalb des Hauses zu deponieren - "Einbrecher kennen jedes Versteck". Um nicht auf den ersten Blick zu zeigen, dass gerade niemand daheim ist, empfiehlt sie, Rollläden nur zur Nachtzeit zu schließen. Bekannter ist der Hinweis, dass gekippte Fenster wie offene Fenster sind und von Einbrechern entsprechend leicht zu öffnen. Urlaubern empfiehlt die Polizei, den Urlaub nicht allzu publik zu machen. Keine gute Idee ist es also, den Anrufbeantworter mit Abwesenheitszeiten zu besprechen oder Urlaubsfotos in soziale Netzwerke zu posten. Außerdem erinnert die Polizei daran, auch dann die 110 zu wählen, wenn man etwas Verdächtiges beobachtet - "jeder Hinweis kann wertvoll sein". vfs

Die Zahlen zeigen aber auch: Winterzeit ist Einbruchszeit. Zu den 20 Wohnungseinbrüchen im nördlichen Landkreis sind allein in den beiden Wochen seit der Zeitumstellung zwölf dazugekommen. "In der dunklen Jahreshälfte passiert der Löwenanteil der Einbrüche", sagt Helmut Hintereder von der Poinger Polizei. Wenn die Menschen im Sommer draußen sitzen, da "ist die Wahrscheinlichkeit, gehört und gesehen zu werden, deutlich höher." Im Winter dagegen sei es für Einbrecher wesentlich einfacher, unerkannt zu Werke zu gehen. Deswegen informiert die Polizei im Herbst traditionell über Präventionsmaßnahmen. Ihre Hinweise richten sich vor allem an die besonders gefährdeten Bewohner alleinstehender Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften. Offenbar mit gewissem Erfolg, denn oft scheitern die Einbrecher: "Die versuchten Einbrüche machen mittlerweile mehr als die Hälfte der Statistik aus", so Freudenthaler.

Dass so mancher Bürger mittlerweile hochsensibilisiert ist, zeigt sich auch beim Präventionsrundgang in Grafing. Es wird langsam dunkel, als Swietzas Handfunkgerät piept. Bei der Polizeiinspektion ist in der Zwischenzeit ein besorgter Notruf eingegangen - in Grafing würden falsche Polizisten "durch die Straßen hüpfen". Swietza, Tiepmer und Thee müssen lachen. Wie ist es für die Polizeischüler, zum ersten Mal uniformiert unterwegs zu sein und an den Türen wildfremder Menschen zu klingeln? "Ganz angenehm", findet der 30-jährige Stefan Thee. Er hat auch schon im Fitnessstudio gearbeitet, weiß, wie schwierig es sein kann, etwas verkaufen zu müssen. Für die 19-jährige Tiepmer hingegen ist es eine neue Erfahrung, bei wildfremden Menschen vorbeizuschauen. Den Präventions-Einsatz findet sie aber "sehr hilfreich". Mit den Flyern in der Hand biegt sie mit ihrem Kollegen ums Eck, zur nächsten Übungseinheit als Freund und Helfer.