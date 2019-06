21. Juni 2019, 22:21 Uhr Tipp Auf zum Grill-Duell

Westernfest sowie Bayerische Grillmeisterschaft im Poinger Zentrum

Blaue und andere Bohnen gibt es am Samstag, 22. Juni, im Poinger Zentrum. Rund ums City-Center in der Gruber Straße findet von 11 bis 20 Uhr das Westernfest in Erinnerung an die ehemalige Westernstadt "No Name City" statt, außerdem werden offiziellen sechsten Bayerischen Grillmeisterschaften ausgetragen. 25 Teams werden sich miteinander an der Grillzange messen, wer gewonnen hat, entscheiden die insgesamt 43 Preisrichter, gegen 19.30 Uhr ist die Siegerehrung. Aufgetischt wird auch eine reichhaltige Show von Bullenreiten bis Goldwaschen.