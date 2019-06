21. Juni 2019, 22:21 Uhr Theresa Mühlfenzl Fünfte bei der "Deutschen"

Theresa Mühlfenzl ist die große Skihoffnung im Landkreis Ebersberg. Die 15-Jährige vom WSV Glonn raste bei den deutschen Schülermeisterschaften in Garmisch auf der schwierigen Kandahar-Piste zu Platz fünf im Super-G und wurde nun in den Kader drei des Deutschen Skiverbands gerufen. "Das war noch einmal eine Bestätigung, es hat mich richtig gefreut", sagt die Ebersbergerin. Für sie geht es nun am Skigymnasium in Berchtesgaden im Internat weiter. Vielleicht auf dem Weg nach ganz oben.