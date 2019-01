31. Januar 2019, 22:09 Uhr Theaterverein verkauft Fundus Kostüme und Requisiten

Der Fasching kann kommen: Am Samstag, 2. Februar, findet wieder der beliebte Fundusverkauf des Theatervereins Markt Schwaben statt. Es werden allerhand Schnäppchen aus vergangenen Produktionen angeboten, zum Beispiel Tierkostüme, Eskimo- oder Hexengewänder. Fans der Theatergruppe können sich darauf freuen, beim Stöbern zahlreiche Kostüme aus ihren liebsten Stücken der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zu entdecken. Egal, ob man etwas für Fasching sucht oder vielleicht sogar ein exklusives Modestück - hier kann jeder fündig werden. Neu ist außerdem, dass heuer auch Requisiten und Scheinwerfer angeboten werden. Auch zahlreiche Stoffe, zum Teil in größeren Mengen, und neuwertige bis gebrauchte Schuhe gibt es günstig zu kaufen. Wer nun allerdings denkt, der Theaterverein würde hier nur seine Reste entsorgen, der irrt. Denn organisiert wird der Verkauf von der leitenden Kostümbildnerin Christa Hermannsgabner, die den Markt Schwabener Verein in dieser Tätigkeit schon seit vielen Jahren begleitet. Der Fundusverkauf findet am Samstag, 2. Februar, von 14 bis mindestens 16 Uhr im Theater am Burgerfeld, Münterstraße 5 in Markt Schwaben statt.