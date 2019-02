28. Februar 2019, 21:56 Uhr Theaterverein Hohenlinden Komödie um arbeitsscheuen Sohn

"Brautschau im Irrenhaus" lautet der vielsagende Titel des Stücks von Manfred Bogner, das der Theaterverein Hohenlinden nun auf die Bühne bringt. Darin dreht sich alles um einen Bauern, der seinen arbeitsscheuen Sohn endlich vom Hof haben will - und daher hinter dessen Rücken eine Annonce in die Zeitung setzt... Eine Verkupplungskomödie also, mit der der Theaterverein "einige vergnügliche Stunden" verspricht. Die Gruppe spielt unter der Regie von Martha Schweiger, und zwar am Freitag, 15. März, und am Samstag, 16. März, sowie am drauf folgenden Wochenende 22./23./24. März im Bürgersaal Hohenlinden. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, außer am Sonntag, da geht die Vorstellung schon um 19 Uhr los. Karten gibt es ab sofort bei Farben Falterer, Isener Straße 5 in Hohenlinden unter der Nummer (08124) 5270 90. Die Bewirtung startet zwei Stunden vor den Aufführungen.