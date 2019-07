7. Juli 2019, 21:24 Uhr Theatergruppe Hackordnung vorm Käfig

Party im Nashornhaus! Die Theatergruppe des Gymnasiums Grafing lädt zu ihrer neuen Produktion, gespielt wird das Stück "Der Zoo" von Kerstin Specht. In schnörkelloser Sprache zeichnet die Autorin das (sur)realistische Porträt einer Gesellschaft von Glückssuchern: Die Zoobesucher geben vor den Käfigen einen Einblick in ihr Leben. Max, der Tierpfleger, beobachtet schon lange ihr Spiel zwischen Hackordnung und Imponiergehabe. Außerdem leidet der Zoo unter Besucherschwund, so dass das Nashornhaus für Partys vermietet wird, um zusätzliches Geld einzuspielen. Da beschließt Max, dass die Würde der Tiere wieder hergestellt werden muss, und trifft eine radikale Entscheidung... Zu sehen ist die Inszenierung der Grafinger Gymnasiasten am Dienstag, 9. Juli, und Mittwoch, 10. Juli, jeweils um 19.30 Uhr in der Aula namens Badewanne. Der Eintritt zur Party im Nashornhaus ist hier völlig kostenlos.