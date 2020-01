Den mörderischen Klinikalltag live erleben kann man am Samstag, 25. Januar, bei "Time Out", einem "Krankenhaus-Krimi" vom Theater Zwischenton aus Ebersberg. Neben Pflegenotstand, Fließbandversorgung und Ökonomisierung sorgen dort menschliche Unzulänglichkeiten dafür, dass die Patienten wie die Fliegen sterben. Doch dann keimt Verdacht auf, und man beginnt, die Todesfälle zu hinterfragen... "Bei Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker", heißt es in der Ankündigung. Der so mysteriöse wie letale Theaterabend findet statt in der Kultur-Etage Messestadt, Erika-Cremer-Straße 8, und beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt acht Euro.