Das "Tagebuch der Anne Frank" weist für ein Mädchen von 13 bis 15 Jahren eine erstaunliche literarische Qualität auf. Die Autorin, ein deutsch-jüdisches Mädchen, versteckte sich mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten in einem Amsterdamer Hinterhaus. Dort hat Anne Frank ihre emotionalen Wahrnehmungen und Reflexionen genauso wie die Beschreibungen ihrer Beziehungen zur Familie und den Mitbewohnern als ein eigenständiger Geist unprätentiös niedergeschrieben. Am Theater Wasserburg leiht nun Annett Segerer diesem Mädchen Körper und Stimme. Das Solostück erzählt die Erlebnisse von Anne Frank nicht einfach nach, sondern lässt ihre Gedankenwelt plastisch entstehen und spürbar werden. Die Texte stammen aus dem Tagebuch, das von Otto H. Frank in der Übersetzung von Miriam Pressler herausgegeben und vom Anne Frank Fonds Basel autorisiert wurde. Regie führt Mario Eick. Gespielt wird am Freitag und Samstag, 10./11. Januar, jeweils um 21.15 Uhr. Für Schulen werden Termine unter der Woche angeboten. Anfragen nimmt die Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters Annett Segerer entgegen (segerer@theaterwasserburg.de). Mehr Infos sowie Karten gibt es über www.theaterwasserburg.de. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Beginn.