Georg Büchner, Seelen-Sezierer und Skeptiker, macht sich in seiner Märchensatire "Leonce und Lena" Gedanken über Gott und die Welt, über die Liebe, die Kunst und das Leben - am Beispiel zweier Königskinder, die heiraten sollen, ohne sich zu kennen. Das Stück ist nun erneut am Wasserburger Theater zu sehen. Die nächsten Spieltermine sind an den Feiertagen 25. und 26. Dezember und an Silvester, 31. Dezember. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Mehr Infos sowie Karten gibt es unter www.theaterwasserburg.de.