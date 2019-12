Der kleine Pelle ist verärgert über seine Eltern - und zieht deswegen in den Schuppen. Allerdings könnte diese Entscheidung ein sehr einsames Weihnachten nach sich ziehen... Vielleicht verzeiht er seinen Eltern doch noch? Diese Geschichte von Astrid Lindgren steht am Sonntag, 15. Dezember, um 11 Uhr im Theater Wasserburg auf dem Programm: Die Schauspieler Nik Mayr und Annett Segerer lesen "Pelle zieht aus" in der Bar Helmut für die jüngsten Theaterbesucher, ihre Familien und Freunde.