Die Erinnerungen des Julius Sommerfeld, die seine Enkelin Nirit Sommerfeld für ihn erdacht hat, bilden den Auftakt zu einer musikalisch-literarischen Reise, die in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg beginnt und bis ins heutige Israel führt - und in der sich alles um die Verflechtung des jüdischen Chanukka-Festes mit dem christlichen Weihnachten dreht. Mit dem Programm "Jiddische Weihnacht" touren Sängerin Nirit Sommerfeld aus Grafing, der Schauspieler Martin Umbach und das Orchester Shlomo Geistreich seit 2009 in der Adventszeit durch den deutschsprachigen Raum. Musikalisch bewegt sich das Orchester zwischen modernen israelischen Chanukka- und traditionellen deutschen Weihnachtsliedern, zwischen bewegenden Balladen und mitreißenden, energiegeladenen Songs. Zu Gast im Theater Wasserburg ist das Ensemble mit seiner "Jiddischen Weihnacht" am Samstag, 21. Dezember, um 20 Uhr. Mehr Informationen sowie Karten gibt es online unter www.theaterwasserburg.de. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.