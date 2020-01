Stubentiger mit Allmachtsfantasien, Elefanten im Porzellanladen, Pleitegeier im Aktienaufschwung und einige andere halbseidene Gestalten prallen nun im Theater Wasserburg auf Mowgli: "Das Dschungelbuch", eine Schauspielproduktion mit Musik, kommt noch einmal zurück. Auf Basis von Rudyard Kiplings Klassiker hat Frank Piotraschke eine ganz eigene Fassung kreiert. Die letzten Spieltermine sind am Freitag, Samstag und Sonntag, 31. Januar, 1. und 2. Februar. Los geht's freitags und samstags um 20 Uhr, am Sonntag bereits um 19 Uhr. Vor der Vorstellung am Samstag, 1. Februar, gibt es zudem um 19.15 Uhr ein kostenfreies Einführungsgespräch: Kulturjournalistin und Autorin Ute Mings befragt Regisseur Uwe Bertram zum Hintergrund dieser Produktion, zu Stückauswahl, Entwicklung und Umsetzung. Eine Anmeldung zu diesem "Vorreden." ist nicht erforderlich. Mehr Infos sowie Karten gibt es unter www.theaterwasserburg.de. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Beginn.