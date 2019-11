"Der Kirschgarten" am Theater Wasserburg erfreut sich offensichtlich großen Zuspruchs vonseiten des Publikums: Die Produktion geht in dieser Spielzeit bereits in die dritte Runde. Anton Tschechow befasst sich in diesem Bühnenstück mit einem Landstrich, der so langsam zugrunde geht. Es gäbe zwar ein paar Lösungsansätze, aber irgendwie scheinen alle, die es betrifft, unfähig zu handeln. Es wird in der Vergangenheit geschwelgt, sinniert und gefeiert. Hauptsache, der Realität nicht ins Auge sehen müssen - Verdrängung statt Veränderung. Regie führt Uwe Bertram. Es spielen: Thomas Dehler, Nina Selma Frank, Susan Hecker, Hilmar Henjes, Carsten Klemm, Nik Mayr, Leonhard Schilde, Annett Segerer, Regina Alma Semmler und Mike Sobotka. Spieltermine sind am Freitag, 8. November, Samstag, 9. November, Samstag, 18. Januar, und Sonntag, 19. Januar. Beginn ist freitags und samstags um 20 Uhr, am Sonntag um 19 Uhr.

Infos sowie Karten und gibt es unter www.theaterwasserburg.de. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.