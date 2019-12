"Prinz Jussuf" ist eine Figur, die sich Else Lasker-Schüler - auch als zwischenzeitliches Alias für sich selbst - erdacht hat. Die Dichterin, die letztlich aber doch zu dem Schluss kam: "Ich bin die Else Lasker-Schüler - leider", steht im Mittelpunkt der nächsten Lesung im Theater Wasserburg.

Unter dem Titel "Betreutes Trinken mit Prinz Jussuf" lesen Susan Hecker, Nik Mayr und Ute Mings. Schauspieler und Regisseur Nik Mayr leitet die monatliche Lesereihe in der Theaterbar "Helmut". In diesem Jahr hat er sich unter dem Überbegriff "Betreutes Trinken" vorgenommen, das Stammtischniveau wieder zu heben. Else Lasker-Schüler ist am Donnerstag, 19. Dezember, um 20 Uhr an der Reihe. Mehr Informationen sowie Karten gibt es online unter www.theaterwasserburg.de. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.