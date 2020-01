Die Vorstellung "Tagebuch der Anne Frank" am Theater Wasserburg an diesem Samstag, 11. Januar, startet früher als versehentlich berichtet: Beginn ist um 20 Uhr. Annett Segerer verleiht in dem Solostück dem deutsch-jüdischen Mädchen, das sich mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten in einem Amsterdamer Hinterhaus versteckt hielt, Körper und Stimme. Die Texte des Tagebuchs weisen dabei eine erstaunliche literarische Qualität auf. Karten gibt es über www.theaterwasserburg.de. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Beginn.