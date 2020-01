Bär und Tiger machen sich auf ins Land ihrer Träume. Pa-na-ma! Dort riecht es nämlich von oben bis unten nach Bananen - aber wo geht's lang? Rechts? Links? Mehr oder weniger hilfreiche Begegnungen mit Ahnungslosen und Großmäulern bringen die beiden Freunde dann aber doch ans Ziel. Oder war der Weg das Ziel? Das Theater Wasserburg zeigt Janoschs Kinderbuchklassiker "Oh, wie schön ist Panama" in einer Inszenierung für alle ab vier Jahren. Es spielen Magdalena Müller, Regina Semmler und Carsten Klemm, Regie führt Annett Segerer. Das nächste Mal zu sehen ist das Stück am Sonntag, 12. Januar, sowie am Sonntag, 9. Februar, jeweils um 11 Uhr. Karten gibt es unter www.theaterwasserburg.de oder an der Tageskasse, die eine Stunde vor Beginn öffnet. Schulen und Kindergärten können Vorstellungen bei der Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters Wasserburg, Annett Segerer, buchen (segerer@theaterwasserburg.de).