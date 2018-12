18. Dezember 2018, 22:05 Uhr Theater mit Menü "Zwischenton" spielt Dinnerstück

Ein köstliches Menü und dazu eine heiter bis bissige Szenenfolge kann man nun mit dem Theater Zwischenton erleben: Die Ebersberger Truppe zeigt unter dem Titel "So is(s)t der Mensch" ein "Dinnerstück". Darin treten verschiedene Charaktere mit unterschiedlichsten Wünschen und Erfahrungen auf, Leute wie du und ich nebst einigen skurrilen Gestalten. Entwickelt wurden diese spannenden Momentaufnahmen zwischen Alltag und innerer Bedrängnis von den Darstellern unter der Regie von Bina Schroer, ganz nach dem Motto: "Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst." Die Monologe sind thematisch weit gefächert, ihre gemeinsame Klammer besteht aus dem Mensch-sein in all seinen Facetten. In zwei Restaurants hat Zwischenton nun das Menü zum Theater bestellt: Am Samstag, 26. Januar, um 19 Uhr ist es in der Ebersberger Sieghartsburg zu sehen, Trattoria Italiana, Theater mit Drei-Gänge-Menü samt Sektempfang für 48 Euro pro Person. Karten für diese Vorstellung gibt es unter (08092) 86 32 77 oder per Mail an info@trattoriaitalianaebersberg.com oder unter www.theater-zwischenton.de. Am Freitag, 1. Februar, um 19 Uhr ist die Theatergruppe dann erneut im Restaurant am Steinsee in Niederseeon zu Gast: Theater mit Drei-Gänge-Menü mit Sektempfang für 45 Euro pro Person. Der Kartenverkauf dafür läuft unter (08093) 788 oder er Mail an kontakt@steinsee.com. Wegen der Menüplanung bitten die Veranstalter um frühzeitige Reservierung.