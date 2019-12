Ein sicher kurzweiliges Katz- und Maus-Spiel in einem bayrischen Dorf zeigt die Pleaninga Theaterbagasch im Januar: den ländlichen Schwank "Mucks Mäuserl Mord" von Ralph Wallner. Eine schrullige, aber patente Pfarrersköchin namens Mucki und eine herzliche, weniger patente Mesnerin namens Mausi, die seit Wochen regelmäßig im Vorratskeller der Dorfwirtschaft "einkaufen" - für umsonst, versteht sich - entdecken dort einen leblosen Kerl und riechen Mord. Der Detektivinstinkt der beiden Jungfern jedenfalls ist geweckt... Das Stück lebt von schillernden Figuren, einer spannenden und herzerfrischend lustigen Mörderjagd sowie pointenreichen Wortgefechten. Der Vorverkauf für die Vorstellungen der Pleaninga Theaterbagasch startet an diesem Wochenende: Am Samstag, 14. Dezember, von 8 bis 12 und am Sonntag, 15. Dezember, von 10 bis 12 Uhr kann man im Foyer des Plieninger Bürgerhauses Tickets erwerben. Restkarten gibt es anschließend beim Hotel Königer in Landsham telefonisch unter (08121) 409 23 sowie am Freitag, 27. Dezember, von 19 bis 20 Uhr nochmals im Bürgerhaus. Die Vorstellungen im Bürgersaal finden statt täglich von Freitag, 3. Januar, bis Montag, 6. Januar, sowie am Samstag und Sonntag, 4./5. Januar (Beginn ist immer um 19.30 Uhr, nur montags 18 Uhr).