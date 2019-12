Eine äußerst amüsante Weihnachtskomödie fernab von jeglichem Kitsch zeigt der Theaterverein Markt Schwaben nochmal am Samstag, 21. Dezember, um 20 Uhr: "Weihnachten auf dem Balkon", ein Stück des zeitgenössischen französischen Autors Gilles Dyrek. Er lässt den Heiligen Abend in zwei Pariser Familien zum Albtraum werden - beziehungsweise zum humorvollen Spektakel für die Zuschauer. Geboten ist jede Menge Konfliktpotenzial, so dass das Chaos schnell seinen Lauf nimmt: ein Schwiegermonster, ein unerwarteter Gast, schlechte Witze, ein falscher Weihnachtsmann und vieles mehr. Gespielt wird im Theater am Burgerfeld, Münterstraße 5. Karten sind erhältlich im Vorverkauf zu je 13 Euro unter www.theater-marktschwaben.de sowie jeden Freitag zwischen 16 und 18 Uhr im Vorverkaufsbüro des Theatervereins (Schloßplatz 1 in Markt Schwaben). Restkarten zu 15 Euro gibt es an der Abendkasse.