Das Lampenfieber im Ensemble ist bereits hoch, die letzten kleinen Handgriffe am Bühnenbild werden detailverliebt umgesetzt: Die Theaterfreunde Forstinning feiern am Samstag, 5. Oktober, um 20 Uhr Premiere mit der turbulenten Komödie "Tote Frauen trinken nicht" von Claudia Kumpfe. Als "herrlich schräg, ein bisschen unheimlich und vor allem amüsant" kündigen die Theaterfreunde das Stück an, inszeniert wird es wieder mit viel Liebe zum Detail von Alexandra Tschernik. Die Ausgangslage der Komödie scheint harmlos: Die Hauptfigur, Sabine, hat einen neuen Job und eine neue Wohnung - alles könnte so schön sein! Doch dann wird langsam klar, dass in ihrem neuen Heim nichts so ist, wie es scheint... Gespielt wird wie immer im Rupert Mayer Haus, Graf-Sempt-Straße 4. Weitere Aufführungen von "Tote Frauen trinken nicht" finden dann statt freitags und samstags, 11./12. sowie 18./19. Oktober. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es über die neue Hotline unter (0151) 26 17 55 68 regulär für neun Euro, ermäßigt für sieben Euro (Schüler/Studenten/Schwerbehinderte). Die Hotline ist donnerstags von 17 bis 19 und sonntags von 10 bis 12h erreichbar. Persönlich können Karten in der Gemeindebücherei Forstinning erworben werden.