25. Juni 2019, 21:59 Uhr Theater für Kinder Vom Raben und seiner Socke

Wie der "Kleine Rabe Socke" zu seinem Namen kam, zeigt das Figurentheater Ingolstadt in seiner neuen Geschichte. Das Ensemble gastiert am Donnerstag, 27. Juni, im katholischen Pfarrheim in Poing und am Freitag, 28. Juni, im katholischen Pfarrsaal in Grafing. Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Die liebevoll gestaltete Inszenierung ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Gespielt wird etwa 50 Minuten, der Eintritt kostet sieben Euro. Karten sind nur an der Tageskasse erhältlich, diese öffnet eine halbe Stunde vor Beginn.