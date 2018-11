25. November 2018, 22:14 Uhr Theater für Kinder und Eltern Von Freundschaft und Liebe

Die Geschichte vom "Kleinen Prinzen", einem Außerirdischen, der in der Wüste landet und dort einem abgestürzten Piloten begegnet, ist eine Erfolgsstory. Der französische Autor Antoine de Saint-Exupéry hat die Erzählung 1943 veröffentlicht, konnte ihren Siegeszug aber nicht mehr erleben, denn er stürzte als Pilot im Zweiten Weltkrieg ab. Der Theaterverein Markt Schwaben bringt nun eine Neufassung für Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren auf die Bühne. Auch hier bezaubert die Figur durch ihre Wissbegierigkeit, in der jede Menge Ironie steckt. Die Botschaft - Lass dich ein auf Freundschaft und Liebe! - passt wunderbar in die Vorweihnachtszeit. Gespielt wird samstags und sonntags, 8./9., und 15./16. Dezember, jeweils um 17 Uhr im Theater am Burgerfeld. Karten gibt es im Büro am Schlossplatz 1, mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr, unter (08121) 224 22 oder www.theater-marktschwaben.de.