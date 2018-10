22. Oktober 2018, 21:54 Uhr Theater der Generation Z Vino, Web und Vanitas

Kirchseeoner Gymnasiasten spielen dramatisches Stück über den Weltuntergang

Von Victor Sattler, Kirchseeon

Würden Sie es Ihren Kindern sagen, wenn die Welt unterginge? In der Familie um Florentine (Eloise Tuchan) stellt sich diese Frage nicht, denn dank Smartphone ist die Teenage-Tochter besser aufgeklärt über die Apokalypse als ihre Eltern (emotional ist sie übrigens auch besser aufgestellt). Das ist nur einer der Effekte moderner Technologien, die das Mittelstufentheater am Gymnasium Kirchseeon in "36 000 Sekunden" präsentiert. Einen sehr vagen Weltuntergang hat Autorin Julia Gastel aus Düsseldorf, Jahrgang 1988, in das Stück geschrieben, um Druck im Kessel zu erzeugen. Die 36 000 Sekunden rinnen den Protagonisten durch die Finger, und jeder muss innerhalb dieser Galgenfrist noch seine digitalen oder doch analogen Prioritäten finden.

Die Prioritäten der Kirchseeoner Schülerinnen und Schüler - der Generation Z - sind schnell klar: "Modernes mit Gewicht", ganz ohne Sympathieträger unter den Figuren, suchten sie sich dieses Jahr als Stoff heraus, um das Publikum wachzurütteln, so erzählen es die Regisseurinnen Angelika Giglinger und Gabriele Engl. Außerdem wollten sie Kirchseeons kulturelle Offenheit auf die Bühne bringen - deshalb sei es ihnen mehr als gelegen gekommen, dass in dem Stück eine fromme Nonne (Emma Eckert) angesichts des Weltuntergangs noch zu sich selbst findet und sich Hals über Kopf in ein jüngeres Mädchen verliebt.

Aber nicht für alle gibt es in den letzten Sekunden der Menschheit Hoffnung: Claire (Katja Amberger) leert erst einmal eine Flasche Wein, scheucht die Tochter davon und schimpft über ihren Mann, der ihr Leben mit seiner Geldgier verschwendet habe - "wie im echten Leben!", outet sich eine Zuschauerin hörbar. In einer beklemmenden Halluzination sieht Claire, wie ihr Familienleben in einem besseren Universum mit mehr Liebe und öfters Pyjama-Tragen vielleicht ausgesehen hätte. Aber die schöne Fantasie muss schwinden, für Neuanfänge oder Ablass bleibt keine Zeit.

Der Ehemann ist auch ein besonderes Ekelpaket: ein Firmenboss, den Mika Weiß mit aller Konsequenz bis zum bitteren Ende nörgeln und näseln lässt, und der sogar noch grob an seiner Mitarbeiterin zu nesteln beginnt. Dieser Vergewaltigungsversuch ist nur ein kurzes Intermezzo und scheinbar genauso schnell wieder vergessen - aber wem will man dafür einen Vorwurf machen, bei einem Stück, in dem der Weltuntergang selbst an Belanglosigkeit kaum zu überbieten ist?

Kann man dieses Ding, die Apokalypse - für Autorinnen und Autoren zwar ein dankbar sauberes Skript-Ende aus der Theater-Maschine - überhaupt mit großen Gesten wie in Hollywood einfangen? "Auf den Zugverkehr konnte man sich ja immerhin davor schon nicht verlassen!", spottet die Putzfrau (Ronja Lauterbach), die es nicht mehr rechtzeitig zu ihrer Familie schafft. Oder: Kann man die Idee vom halbschlimmen Tod - weil ohne trauernde Angehörige - eher auffangen mit Dialogen? Mit einer Tasse Tee, einer heißen Schokolade und einer Dach-Party, wie es die Kirchseeoner machen? Darf man dann am Schluss vorwurfsvoll und zu dramatischer Musik ins Publikum fragen, was dieses denn mit seinen potenziell letzten Sekunden machen würde (außer natürlich: in einem Schülertheater zu sitzen)?

Kapitalismus und Konsum können hier zu den letzten Atemzügen der Erde noch ihre hässlichen Gesichter zeigen, als wirklich bis zuletzt gearbeitet und geshoppt wird - aber die Technologie, scheinbar die Hauptzielscheibe des Skripts, bleibt vielschichtig in ihrer Bewertung. Wenn der Blick des Zuschauers durch die Smartphone-Leitung ans andere Ende des Gespräches springt, dann wirkt die Technik dramaturgisch und menschlich eher verbindend. Auch für ein Pärchen, das sich im Online-Chat gefunden hat, behält das Digitale trotz aller Vanitas eine Validität: Als zwei Spotlights auf Lilli Westphalen und Marcel Scheitza an ihren Laptops gerichtet sind, der Rest der Welt so eingefroren wie kaltherzig, möchte man den sehr klaren, gehaltvollen Stimmen der beiden jungen Schauspieler eigentlich direkt auf den Daten-Highway folgen. Selbst die Nonne liest ihre schöne Bibelstelle vom Smartphone ab und konzentriert sich dabei auf das Wesentliche, den Text. Und der unerbittliche Videospiel-Zocker (Sophie Petzel) ist vielleicht der einzige, der dem Tod ein Schnippchen geschlagen hat - wenn Aliens eines Tages seinen legendären Highscore auf der Konsole finden. Fest steht: In diesem Stück soll die Generation Z aus Digital Natives tatsächlich die allerletzte sein.