9. August 2018, 21:53 Uhr Theater Auf der Euphorie-Welle

Ausverkaufte Vorstellungen, viel Lob vom Publikum: Die neuen Weiherspiele kommen gut an. Der Theaterverein denkt bereits über die nächste Saison auf der Freilichtbühne nach

Von Ulrich Pfaffenberger

"Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt." Franz Stetter sprüht vor Freude, als er im Gespräch seine Bilanz der diesjährigen Weiherspiele zieht. "Fast alle Vorstellungen ausverkauft, jeden Abend drei, vier Runden Schlussapplaus fürs ganze Ensemble - und schwarze Zahlen haben wir auch geschrieben." Mit dem "Brandner Kaspar", und darauf legt der Vorsitzende des Theatervereins Markt Schwaben großen Wert, "haben wir etwas Neues begonnen. Kein Zweifel: In der Vergangenheit, da wurde Großes geleistet, damit wollen wir uns nicht vergleichen. Aber wir wollen den Weiher neu beleben, unsere eigenen Akzente setzen. So, wie's aussieht, ist uns das gut gelungen".

Was die künstlerische Seite der diesjährigen Inszenierung angeht, hat sich deren Qualität offenbar schnell herumgesprochen. "In den ersten drei Aufführungen hatten wir noch Karten übrig", berichtet Stetter. "Danach haben die Berichte in der Zeitung und die Flüsterpropaganda gewirkt. Jede Vorstellung war dann ausverkauft." Von 9000 möglichen Plätzen waren am Ende der fünfwöchigen Spielzeit rund 8500 vergeben. Offenbar mit hoher Kundenzufriedenheit: Fast nach jeder Aufführung seien er und andere Mitglieder des Ensembles angesprochen und für das Niveau der Inszenierung gelobt worden. "Der Beifall ist das eine. Aber wenn die Leut' auf dich zugehen, du ihnen die Begeisterung im Gesicht ansiehst und sie mit ihrem Lob nicht hinterm Berg halten, dann hat das gleich noch eine ganz andere Qualität." Die Rückkopplung auf alle Mitwirkenden sei sehr positiv gewesen: "Da spielt sich's gleich noch besser."

Gleich in mehrerlei Hinsicht hat sich die Verkleinerung von Spielraum und Umfeld bezahlt gemacht. "Der Biergarten mit Blick auf den Weiher wurde super angenommen", sagt Stetter. Da hatte der Theaterverein mit seiner "Proszenienloge" offenbar das richtige Angebot, um mit der Konkurrenz unter Kastanienbäumen mitzuhalten, denn heuer war Weiherwetter auch Biergartenwetter. Keine Vorstellung war verregnet, die wenigen Tropfen bei der Premiere hatten sich als gutes Omen erwiesen. Aber auch die Verkleinerung des Zuschauerareals und das Verringern der Distanz zur Bühne haben der Atmosphäre gutgetan: "Dafür hat es von allen Seiten Zuspruch gegeben", so Stetter. "Das war ja auch für uns Schauspieler eine Motivation: Wir wussten, dass man im Publikum unsere Gesten und Mimik gut wahrnehmen konnten, und wir spürten die Reaktionen während des Stücks unmittelbar."

Nicht nur auf der Bühne, sondern auch bei den vielen freiwilligen Helfern im Hintergrund habe sich ein großartiger Teamgeist bemerkbar gemacht, berichtet der Vereinsvorsitzende. "Wir haben fast alles selber gemacht." Nicht zuletzt auf diese Weise habe man die Kosten beim Aufbau und bei der Organisation stark senken können und so die Grundlage geschaffen, dass am Ende der Weiherspiele 2018 auch noch Geld in der Kasse war. Stetter freut sich, dass die gute Stimmung auf den Ort abgestrahlt hat. Man hatte vier Gastronomen als Partner, die ein Weiher-Spiel-Special anboten, um das reduzierte Angebot auszugleichen. "Wie wir hören, waren Wirte und Gäste mit diesem Service zufrieden."

Während die Abbauarbeiten am Kirchweiher jetzt ihrem Ende entgegen gehen, bereitet sich der Theaterverein auf eine große Abschlussbesprechung vor - verbunden mit der Weichenstellung für die nächste Saison auf der Freilicht-Bühne. "Noch ist nichts beschlossen. Aber so wie diese Spielzeit gelaufen ist, sind wir schon motiviert, darauf weiteres folgen zu lassen", sagt der Vorsitzender Stetter. Kommende Woche wüssten dann alle mehr. Dann folgt auf den Neubeginn wohl ein nächstes Kapitel.