17. Oktober 2018, 22:08 Uhr Theater am Burgerfeld Besuch vom Brutalpoet

Der Weiherer gastiert am Samstag, 20. Oktober, im Theater am Burgerfeld in Markt Schwaben. Dank ihm und seinem Video kennt mittlerweile ganz Deutschland die Postleitzahl von Brunsbüttel. Doch Weiherer ist mehr als der "25541-Kasperl", nämlich ein Querkopf mit intelligenten Texten, mitreißender Musik und grandios bissigem Humor. Der "niederbayerische Brutalpoet" ist ein Volkssänger in bester bayerischer Hau-Drauf-Manier, ohne Zweifel ein Meister im Derblecken und ein Poet des derben Dialekts. Zu erwarten ist eine Mischung aus Liedermacherei und Kabarett, ein ungezügelter Redeschwall unterbrochen von ein paar Liedern, die bis ins Mark durchdringen. Karten sind erhältlich online unter www.theater-marktschwaben.de oder freitags zwischen 16 und 18 Uhr im Vorverkaufsbüro des Theatervereins Markt Schwaben, Schloßplatz 1, (08121) 224 22, oder an der Abendkasse im Theater am Burgerfeld.