11. Oktober 2018, 21:53 Uhr Taufkirchen Hommage an Marlene

Nina Plotzki, dem Ebersberger Jazzpublikum bestens bekannt, tritt am Samstag, 13. Oktober, im Wasserschloss Taufkirchen auf. Dort präsentiert die Sängerin aus Dorfen ihre musikalischen Hommage an Marlene Dietrich, die große Diva des 20. Jahrhunderts. 2001 begeisterte Plotzki erstmals mit einem Dietrich-Abend, "der blaue Engel lebt", schrieb die Presse. Nun belebt die Sängerin das Programm mit neuen Arrangements und einer exzellent besetzten Band. Neben Trompeter Peter Tuscher sind Klaus von Heydenaber am Klavier, Thomas Stabenow am Bass und Michael Keul am Schlagzeug dabei. Los geht's um 20 Uhr, Veranstalter ist der Verein Sovie. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Plätze kann man per ail an info@sovie-ev.de reservieren.