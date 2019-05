28. Mai 2019, 22:31 Uhr Tanzen erwünscht Schlagernacht in Anzing

Eine "Schlagernacht mit Tanz" kann man an diesem Mittwoch, 29. Mai, beim Forsthof zum Wilderer in Anzing erleben. Mit dabei ist die Sängerin und TV-Moderatorin "Romy" aus Pfarrkirchen. Die 29-jährige steht mittlerweile seit 23 Jahren auf der Bühne und hat schon zwölf Alben auf den Markt gebracht. Außerdem ist sie ein gern gesehener Gast im Fernsehen, in mehr als 500 TV-Produktionen hat die Niederbayerin schon mitgewirkt. Seit 2015 hat sie ein eigenes TV-Magazin mit dem Namen "Romys Welt" auf Niederbayern TV. Zu Gast waren bereits Ralph Siegel, Andy Borg, Mickie Krause, Nicki und viele andere Künstler. Ebenfalls zu Gast in Anzing ist der junge Vollblutmusikant Florian Binder aus dem Bayerischen Wald mit seiner Steirischen Harmonika. Sein Repertoire reicht von traditioneller Volksmusik und volkstümlichen Nummern über Schlager und Oldies bis zu Partyhits. Freuen dürfen sich die Besucher außerdem auf den Schlagersänger Udo Alexander. Der gebürtige Münchner möchte das Publikum mit beeindruckender Stimme und viel Charme verzaubern. Los geht's um 20 Uhr, der Eintrittspreis beträgt 16 Euro, Happy Hour von 22 bis 23 Uhr. Reservierungen nimmt Wirtin Danka Löbel unter (08121) 464 57 entgegen.