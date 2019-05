30. Mai 2019, 22:10 Uhr Talentiade 2019 Gegen alle Klischees

Der Grafinger Golfklub will Jugendliche für den Sport begeistern

Von Alexander Schumacher, Grafing

Auf den ersten Blick sind Golfplätze eben doch Orte voller Klischees, schon auf dem Parkplatz: Auf dem Gelände zwischen Klubgebäuden und Driving Range reiht sich Geländewagen neben Geländewagen, und die Breite der Parklücken scheint jeden Kleinwagenfahrer zu verspotten. Für Petra Uhl-Mecklinger aber, und mit ihr das Team der Jugendarbeit des Golfklubs Schloss Elkofen (GCSE), ist Golf durchaus zum Breitensport geeignet. Uhl-Mecklinger, Wirtschaftsprüferin aus Vaterstetten, ist Jugendwartin des Golfklubs und mittlerweile im dritten Jahr für die Jugendarbeit des Vereins zuständig.

Besonderen Wert legt sie dabei darauf, dass im Training kein zu großer Leistungsdruck herrscht und so den Kindern und Jugendlichen den Spaß am Sport nimmt: "Bei uns gibt es keinen Drill. Wer mehr erreichen will, wird entsprechend gefördert, aber das ist kein Muss", erklärt Uhl-Mecklinger. Auch wie oft sie das Training besuchen, sei den Kindern überlassen.

Möglich wird diese entspannte Haltung auch durch die kleinen Trainingsgruppen mit fünf bis acht Kindern oder Jugendlichen. Auf diese Weise lassen sich die Sportler und Sportlerinnen in Gruppen einteilen, die ihrem Leistungsniveau und -willen angepasst sind. Neben den professionellen Golfern Karl Sparkes und Bernhard Lipp betreuen mehrere ehrenamtliche Trainingsassistenten die Ausbildung.

Spielerisch und ohne Leistungsdruck sollen die Jugendlichen beim Golfklub Schloss Elkofen den Sport kennenlernen. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Um den jungen Golferinnen und Golfern den Einstieg in den Sport zu erleichtern, stehen ihnen erfahrenere Paten zur Seite. Dieses Angebot ist besonders für Kinder gedacht, deren Eltern nicht selber Golfer sind. Auch etwas ältere Jugendspieler nehmen hier schon Verantwortung auf sich.

Neben dem sportlichen Wachstum gehe es im Training auch darum, positive Werte und natürlich auch die Golf-Etikette spielerisch zu erlernen. Dabei gehe es weniger um steife Dresscodes als um den alltäglichen Umgang: den pfleglichen Umgang mit dem Platz und Rücksicht, um beim Spiel niemanden zu gefährden, ebenso wie respektvollen Umgang in der Gruppe und Durchhaltevermögen, wenn es auf dem Green mal nicht so gut läuft.

Neben dem Golfplatz setzt sich die Jugend des GCSE auch im sozialen Bereich ein. Mit einer Schlägerwäsche sammelt sie etwa auf Turnieren regelmäßig Geld für die Grafinger Tafel. Weil Golf mitunter stark männlich dominiert ist, engagiert sich der GCSE außerdem in der Initiative Girls Go Golf des Bayerischen Golfverbandes. In einem Lehrgang nur für Mädchen haben sich deshalb Spielerinnen des Clubs zu Mentorinnen für weibliche Golferinnen ausbilden lassen. Die Mentorinnen sorgen zudem auch selber für weiblichen Nachwuchs und veranstalten dieses Jahr am 1. Juni einen kostenlosen Schnuppertag speziell für Mädchen.

Bleibt das letzte Golf-Klischee: Golf ist eine teure Sportart und deshalb kein Breitensport. Für die Erwachsenen, die jährlich knapp 1 500 Euro Mitgliedsbeitrag zahlen, trifft das sicher zu. In der Jugendarbeit ist der Golfklub Schloss Elkofen aber bemüht, den Sport zugänglich zu machen: Mit 125 Euro im Jahr zahlen die U12-Golfer beim GCSE immer noch mehr als in vielen anderen Sportvereinen, aber nur einen Bruchteil des Beitrags für Erwachsene. Und bei begeisterten Sportlern, bei denen das Geld für den Beitrag nicht ausreicht, hilft der Förderverein mit finanzieller Unterstützung.

Bei der Talentiade 2019 zeichnet die Süddeutsche Zeitung zum zehnten Mal die Leistung junger Sporttalente (bis Jahrgang 2000) aus München und den umliegenden Landkreisen aus sowie die hervorragende Nachwuchsarbeit ihrer Vereine. Wir suchen deshalb junge Sportlerinnen und Sportler, die in den vergangenen beiden Jahren - unabhängig von Sportart, Meisterschaften oder Titeln - besonderes sportliches Engagement gezeigt haben. Vergeben werden unter anderem neun Förderpreise à 1500 Euro.