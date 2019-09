Im Zuge des Fahrplanwechsels im Dezember 2019 wird es auch zu weiteren Taktverdichtungen auf der Strecke München - Salzburg kommen. Davon profitieren auch Aßling und Grafing: Künftig werden Aßling und Grafing-Bahnhof in beide Richtungen einmal zusätzlich bedient, wie der CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Huber jetzt mitteilt. In Erfahrung gebracht hatte er die Neuerung bei einem Austausch mit dem Verkehrsminister und Verantwortlichen der Bayerischen Eisenbahngesellschaft.

Der Meridian von München Hauptbahnhof, Abfahrt 0.43 Uhr, nach Rosenheim sowie der Meridian von Salzburg Hauptbahnhof, Abfahrt 22.15 Uhr, über Rosenheim nach München Hauptbahnhof werden nicht mehr nur am Wochenende, sondern künftig täglich verkehren. Beide Züge halten auch in Grafing Bahnhof und Aßling und bieten damit am späten Abend attraktive schnelle Verbindungen zwischen der Landeshauptstadt und Rosenheim. Diese Änderungen treten vom 15. Dezember 2019 an in Kraft.

"Es ist grundsätzlich sehr begrüßenswert, dass mit der Taktverdichtung zusätzliche Optionen für die Fahrgäste geschaffen werden", so der Grafinger Abgeordnete Huber. "Dennoch wären zusätzliche Züge während der Pendlerzeiten wünschenswert. Ich hoffe, dass es auch zu diesen Zeiten in naher Zukunft zu Verbesserungen kommt. Denn wenn wir wollen, dass noch mehr Menschen die Schiene als Alternative zur Straße nutzen, müssen wir insbesondere zu den beliebten Zeiten für zuverlässige und komfortable Anbindungen sorgen."