Wer an einem sonnigen Tag im September weder wandern noch auf die Wiesn geht, hat Anerkennung verdient. Zumindest in den Augen von Bayerns früherem Ministerpräsidenten Günther Beckstein, dem Festredner beim diesjährigen Tag der Heimat der Vertriebenenverbände. Dass die knapp 150 Besucher an einem so strahlenden Herbsttag den Weg in die Stadthalle fanden, "das ist besonders hervorzuheben." Noch mehr allerdings würdigte der Altministerpräsident die Lebensleistung der Vertriebenen, die Bayern zu dem gemacht hätten, was es heute ist.

Denn, so Beckstein, trotz ihres schlimmen Schicksals und der Tatsache, dass "sie nicht immer mit offenen Armen aufgenommen" wurden, hätten die in Bayern angekommenen Vertriebenen hart gearbeitet und sich eine neue Existenz aufgebaut. Der Fleiß und die vielen Fähigkeiten, welche die Neuankömmlinge mitbrachten, "das hat dem Freistaat gut getan." Denn, so erzählte Beckstein, das heutige Hightech-Land war in den 1950er Jahren "ein rückständiger Agrarstaat". Dessen Entwicklung maßgeblich von den Flüchtlingen geprägt wurde, die selbst - und deren Nachkommen - inzwischen längst als "vierter Stamm Bayerns" neben Altbayern, Schwaben und Franken gälten.

Auch mehr als 70 Jahre später und gerade "in einer Zeit der Globalisierung und Digitalisierung" sei der Begriff Heimat nicht veraltet und auch kein Schlagwort "der Ewiggestrigen", sagte Beckstein. Denn "wir alle sind in vielfacher Sicht beheimatet", alle brauchten "einen Ort wo sie sich geborgen fühlen". Was, so der langjährige Innenminister, auch dem gesellschaftlichen Zusammenhalt diene: "Heimat ermöglicht, dass Menschen ein Stück Frieden mit ihrem Staat haben." Wozu nach Becksteins Auffassung auch "ein gesunder Patriotismus gehört aber kein übersteigerter Nationalismus."

Denn letzterer sei, das zeige auch die aktuelle Situation in Europa, ein Grund zur Sorge. Beckstein erinnerte daran, dass es das oberste Ziel der europäischen Einigung sei, Freiheit, Menschen- und Minderheitenrechte zu garantieren sowie Frieden auf dem Kontinent zu bewahren. Gerade zum Frieden hätten sich die Vertriebenen stets bekannt, lobte Beckstein, etwa in der Charta der deutschen Heimatvertriebenen von 1950. Darin wird ausdrücklich auf "Rache und Vergeltung" verzichtet, aber auch ein "Recht auf Heimat" gefordert. Dieses sei bis heute in Gefahr, so Beckstein, "in vielen Teilen der Welt werden Menschen vertrieben". In diesem Zusammenhang wiederholte er seine Kritik daran, dass die Nachfolgestaaten der Tschechoslowakei bis heute die Beneš-Dekrete nie außer Kraft gesetzt hätten. Die 1945 erlassenen Verordnungen waren die Grundlage für die Vertreibung von Deutschen und Ungarn aus der damaligen Tschechoslowakei.

Aber Heimat sei nicht nur einfach ein Ort, so Beckstein, Heimat sei auch mit Engagement verbunden: "Heimat ist etwas, wofür wir alle unmittelbar Verantwortung haben, wofür wir uns einsetzen." Er dankte allen, die sich ehrenamtlich betätigen und forderte zu etwas mehr Optimismus auf. Denn von seinen vielen Reisen habe er stets den Eindruck mitgebracht: "insgesamt gesehen geht es uns doch in unserer Heimat gut."

Was auch und besonders für den Landkreis Ebersberg gelte, betonten Landrat Robert Niedergesäß und Bürgermeisterin Angelika Obermayr - beider Großeltern waren als Flüchtlinge nach Bayern gekommen. "Die deutsche Gesellschaft ist geprägt von Vertreibung", sagte Obermayr, "aber alle haben eine neue Heimat gefunden." Wozu auch der Wille der Neuankömmlinge beigetragen habe, sich etwas aufzubauen. Obermayr erzählte von einer Freundin der Familie, die sich 1945 geweigert habe, aus dem Flüchtlingszug zu steigen, bis dieser in einem Ort hielt, wo es eine Schule für ihre Kinder gab.

Niedergesäß berichtete von seinen Großeltern die ihre Bäckerei in Oberschlesien aufgeben mussten und sich in der neuen Heimat eine neue aufgebaut hätten. Während seine anderen Großeltern, die damals die Bahnhofswirtschaft in Baldham samt Metzgerei betrieben, den Flüchtlingen halfen. "Das Ankommen und das Aufnehmen" hätten diese Zeit geprägt, die sich die meisten Menschen heute nicht mehr vorstellen könnten. Menschen, die, wie er selbst, "Krieg nur aus dem Fernsehen kennen." Umso mehr müsse man nationalistischen Strömungen entgegentreten: "Zu einem friedlichen Europa gibt es keine Alternative", so Niedergesäß. Darum seien Organisationen, wie die Vertriebenenverbände so wichtig, "weil sie daran erinnern, was Krieg, Flucht und Vertreibung bedeuten."