18. November 2018, 22:29 Uhr Täter geschnappt Autoknacker auf frischer Tat ertappt

Beim Versuch ein Auto aufzubrechen ist ein 21-jähriger Münchner in der Nacht auf Sonntag in der Poinger Hauptstraße vom Fahrzeugbesitzer erwischt worden. Zwar ergriff der Täter daraufhin die Flucht, Beamte der Polizei Poing konnten aber dessen Identität ermitteln. Am Auto entstand kein Schaden.